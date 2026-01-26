Almazán confía en que fructifiquen negociaciones para comprar palacio

Lunes, 26 Enero 2026 19:37

El alcalde adnamantino Jesús Cedazo ha mostrado su confianza en que las negociaciones entabladas con los propietarios del palacio de los Hurtado de Mendoza dé sus frutos y se pueda emprender un proyecto de rehabilitación para que el inmueble acoge una iniciativa público-privada.

Así lo ha asegurado hoy, a preguntas de los periodistas, en la presentación del Cupón de la ONCE del próximo 2 de febrero, en el que figura un tramo de la muralla de Almazán, recientemente rehabilitada.

Cedazo ha subrayado que el objetivo es conseguir la restauración integral de este inmueble, que fue sede la corte itinerante de los Reyes Católicos.

Para ello, ha reiterado el compromiso del propio Ayuntamiento adnamantino para colaborar económicamente en la rehabilitación, y de la Diputación, que ha mostrado públicamente predisposición a colaborar en este objetivo, y ha pedido a Junta de Castilla y León y Gobierno de España que den un paso adelante para sumarse a esta iniciativa.

Según ha señalado, la zona más deteriorada del palacio se encuentra en la cara que da a la ronda del Duero, y en la que fue necesario realizar unas obras de urgencia al producirse desprendimientos. Las obras han permitido estabilizar la zona.

El alcalde adnamantino ha subrayado que siempre será más barato la rehabilitación del edificio que termine en ruinas.

El palacio cuenta desde 1991 con la catalogación como BIC.

La empresa Valtecsa ha realizado una valoración del estado del inmueble, cuya propiedad está muy repartida, ya que la mitad del mismo pertenece a una familia y la otra está dividida en varias ramas (cuatro familias y una línea de herederos).