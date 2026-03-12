ASDEN presenta alegaciones al trámite ambiental de la ampliación del PEMA

Jueves, 12 Marzo 2026 22:02

La Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ASDEN-Ecologistas en Acción) ha presentado un informe de alegaciones ante la Consejería de Medio Ambiente en el trámite de consultas del alcance que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico para la segunda modificación del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray.

El informe presentado por ASDEN critica que las alternativas propuestas por la Junta son meras simulaciones para cumplir el trámite legal.

Así lo demuestra, según la asociación ecologista, el texto del proyecto que describe la alternativa nº2:

“La Alternativa 2 consistiría en crear una nueva área industrial en otro espacio distinto al PEMA, ya sea dentro del propio municipio de Garray o en otro municipio del entorno de Soria. Desde el punto de vista técnico no es una alternativa inviable, pero presenta importantes inconvenientes. Desarrollar un polígono industrial completamente nuevo exige dotarlo de todas las infraestructuras básicas: abastecimiento de agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones, viarios estructurantes y conexiones exteriores. El PEMA, en cambio, ya dispone de todos esos servicios en funcionamiento y ha recibido inversiones recientes, como la subestación eléctrica, la EDAR, la ETAP y actuaciones de mejora. Renunciar a esa base consolidada para iniciar un polígono desde cero supondría un coste público muy superior, una duplicación de infraestructuras y una pérdida de sinergias claras entre actividades y empresas. Por estos motivos, la alternativa de crear un nuevo emplazamiento industrial se considera poco eficiente y no aporta ninguna ventaja real frente a la ampliación del área ya existente.”

Frente a la construcción y nueva dotación de servicios en una ampliación de superficie industrial en el PEMA, la realidad es que en la provincia de Soria hay numerosos polígonos industriales con todos esos servicios e infraestructuras ya construidas, ha señalado ASDEN.

"Es decir que cuentan con todos los servicios ya disponibles a pie de parcela. El ejemplo más cercano es el del polígono de Valcorba. A lo que hay que sumar los polígonos de las comarcas de Ágreda, El Burgo de Osma o Arcos de Jalón que están esperando que la Junta de CyL les otorgue los privilegios políticos y de subvenciones regionales que otorgan a las empresas para que se instalen en el PEMA, y no en otros polígonos", ha reiterado.

La ampliación además también es un impedimento, a su juicio, para una posible ampliación de la pista del aeródromo de Garray hacia el oeste.

Las riadas del pasado mes de febrero demostraron que la parte del PEMA incluida dentro del Soto de Garray es inundable y así lo refleja la cartografía oficial, aunque como se ha visto con mayor intensidad y con un periodo de retorno mucho más frecuente que el fijado por la Confedración Hidrográfica del Duero.

Por tal motivo, el PEMA debería aprovechar esta ampliación para sacar y trasladar las infraestructuras y usos de esta zona inundable, ha aconsejado la asociación ecologista.

Además; ASDEN ha revelado en sus alegaciones una maniobra de fragmentación del proyecto.

Mientras se tramita esta ampliación, el Ayuntamiento de Garray gestiona simultáneamente una autorización de uso excepcional para un nuevo depósito de agua para dar servicio en exclusiva al PEMA que es promovido por SOMACYL, y que se hace sin un trámite ambiental.

La ampliación del PEMA pretende urbanizar más de 32 hectáreas de Suelo Rústico con Protección Natural.

Para ASDEN, esto supone nuevamente un ataque directo al "principio de no regresión normativa" en materia urbanística, ya que la administración que debería velar por estos suelos y sus valores ambientales es la misma que ahora propone su degradación natural irreversible.

"Especialmente sangrante resulta la propuesta de talar un pinar sano y consolidado para, contradictoriamente, proponer dentro del PEMA la plantación de árboles de porte mediano de difícil viabilidad, cuando lo lógico sería integrar ese pinar como espacio arbolado urbano para mitigar su impacto2, ha señalado.

Sentencia contra CMA

El Tribunal Constituciona anuló la Ley de las Cortes de Castilla y León de 2007, tramitada como urgente, en virtud de la cual se ponía en marcha el proyecto de Ciudad de lMedio Ambiente (CMA) en el paraje del Soto de Garray.

El proyecto preveía la construcción de 800 chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas y un centro hípico en 562 hectáreas junto al Duero que pretendía “ejemplificar una nueva manera de asentamiento habitacional en armonía con el medio ambiente”.

Según el proyecto se esperaba que en la CMA residieran más de 3.000 personas.

El Tribunal tumbó el proyecto por un defecto de forma, que es precisamente el hecho de aprobar el proyecto vía Ley de las Cortes en vez de seguir el procedimiento ordinario de información pública y alegaciones, pero no consideró que la zona fuera inundable.

La aprobación de la CMA vía ley dejaba al margen a la sociedad civil y anulaba su participación en el resultado final, impidiendo a particulares y colectivos hacer alegaciones al proyecto, con lo que la Junta se aseguraba la puesta en marcha del mismo y la ausencia de turbulencias administrativas en el proceso, así como el hecho (previsible, dado que los terrenos del Soto de Garray son protegidos) de que organizaciones ecologistas llevaran a los Tribunales ordinarios el proyecto para paralizarlo.