Adjudicada rehabilitación parcial del Aula Arqueológica de Garray

Miércoles, 11 Marzo 2026 07:26

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este 10 de marzo la adjudicación de las obras de rehabilitación parcial del Aula Arqueológica de Garray por 185.800 euros.

El acuerdo se adoptó el 9 de marzo, tras un procedimiento abierto simplificado, y fija un plazo de ejecución de seis meses.

Al proceso concurrieron dos pequeñas y medianas empresas y la adjudicación recayó en Construcciones y Obras Públicas Numantinas S.L., al presentar la oferta económicamente más ventajosa.

El presupuesto base de licitación ascendía a 200.000 euros y la contratación figura publicada por la Presidencia de la Diputación Provincial de Soria, órgano de contratación que aparece en el expediente difundido en la Plataforma y beneficiaria de la subvención concedida por el Gobierno de España para ejecutar las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Celtiberia Soriana”.

La formalización del contrato deberá realizarse en documento administrativo dentro de los 15 días hábiles siguientes al envío de la notificación de la adjudicación.

La actuación permitirá renovar un equipamiento situado en el centro de Garray y estrechamente ligado a la divulgación del yacimiento de Numancia. La memoria técnica prevé la sustitución de la cubierta para revisar el estado de la madera y actuar sobre los elementos que lo precisen, la mejora del aislamiento térmico, la renovación del pavimento interior y del falso techo, una nueva unidad interior de climatización, una rampa adaptada en el acceso principal, nuevas carpinterías de PVC de altas prestaciones, un sistema fotovoltaico de 5 kWp y una adecuación del entorno exterior para mejorar la accesibilidad y la presentación del edificio.

PSTD Celtibera Soriana

La obra se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana.

Así figura en la aprobación del proyecto realizada por la Diputación de Soria en mayo de 2025 y en su publicación posterior en el Boletín Oficial de la Provincia, donde esta actuación aparece identificada como mejora de la eficiencia energética del Aula Arqueológica de Garray dentro de ese plan, con un presupuesto de 200.000 euros.

La financiación procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en el marco de los fondos Next Generation EU.

El propio expediente de adjudicación remite de forma expresa a la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo y a la Orden de 11 de julio de 2022 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, y sitúa la actuación en el Componente 14, Inversión 1 del PRTR.

En la arquitectura general de ese plan, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino se encuadran en la submedida específica destinada a la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.

La rehabilitación del Aula Arqueológica de Garray se suma así a las actuaciones orientadas a mejorar la oferta patrimonial y turística de la provincia de Soria a partir de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad, tres ejes que ocupan un lugar central en los proyectos financiados por el Gobierno de España a través del PRTR y de los fondos europeos de recuperación.