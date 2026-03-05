Golmayo busca jóvenes para participar este verano en concurso Gran Prix

Jueves, 05 Marzo 2026 16:22

El Ayuntamiento de Golmayo busca jóvenes que quieran formar parte del equipo que representará al municipio en el Gran Prix de TVE este verano.

La corporación balaguera ha anunciado en su web que busca personas de entre 18 y 35 años que quieran formar parte del equipo que representará al municipio en el Gran Prix de TVE este verano, el emblemático concurso televisivo presentado por Ramón García.

“Si te interesa vivir esta experiencia única y divertirte al máximo, envíanos tus datos personales y de contacto a ayuntamiento@golmayo.es”, anima.

El Ayuntamiento se pondrá en contacto con las personas interesadas más adelante para ofrecerle toda la información.

‘El Grand Prix del Verano’ ya trabaja en su regreso a La 1 por cuarto año consecutivo.

Será la gran apuesta para la programación estival de RTVE y volverá a reunir a 12 nuevos pueblos de toda la geografía española.

El concurso del verano por excelencia ha comenzado el casting de pueblos participantes. Reunirá a 12 nuevas localidades que se enfrentarán a clásicos juegos y a nuevas pruebas

El formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan.

No faltarán pruebas tan emblemáticas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’ junto a novedades que prepara el equipo.

El Grand Prix del verano’ fue en su edición de 2025 líder destacado de su franja, con una media del 12,4 por ciento de cuota, 930.000 seguidores en lineal y 145.000 en diferido (1.065.000 en total), y casi 3 millones de espectadores únicos por noche.

En sus ocho entregas logró cerca de 11,5 millones de contactos