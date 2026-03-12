El Triatlón Soriano firma dos subcampeonatos de España en La Nucia

Jueves, 12 Marzo 2026 18:38

Balance positivo para el Deporama Triatlón Soriano en los campeonatos de España de Duatlón Supersprint por Clubes, Relevos Mixtos y Relevos 2×2, correspondientes a las tres primeras jornadas de liga, que se han celebrado el pasado fin de semana en La Nucía (Alicante), dónde se ha hecho con la medalla de plata en las dos pruebas de relevos disputadas.

El sábado por la tarde, el equipo integrado por María Barceló, Nicolás Heredero, Marina Muñoz y Alfonso Izquierdo se subió al segundo cajón del pódium con un tiempo de 01:21:52.

Los sorianos solo se vieron superados por Club Deportivo Delikia, que se hizo con el oro por solo cinco segundos, cerrando las medallas CEA Bétera (01:22:58).

El segundo subcampeonato llegó de la mano del equipo masculino en la mañana del domingo, en la prueba de Relevos 2×2, integrado por Paco Martí, Nicolás Heredero, Yerove Rodríguez, Sergio Correa, Alfonso Izquierdo y Gorka Rodríguez, que pararon el crono en 01:19:39, solo siete segundos más que los campeones de Peñota Dental Triatlón. Cerró el pódium Club de Triatlón Diablillos de Rivas (01:20:11).

En la carrera femenina, en la Primera División, el Deporama Triatlón Soriano formado por Daniela Izquierdo, Amanda García, Marina Casals, Sue Castelló, Clara Pastor y María Barceló, fue séptimo (01:36:40).

Previamente, el sábado por la mañana, se había disputado el Campeonato de España de Duatlón Supersprint por Clubes, primera jornada de la Liga Nacional. En la máxima categoría femenina, Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano) (00:21:05) cruzó la línea de meta en segunda posición, aunque el club finalizó en quinta posición tras sumar 276 puntos.

En la Primera División masculina, el Deporama Triatlón Soriano fue sexto con 229 puntos, siendo sus mejores clasificados el soriano Alfonso Izquierdo (13°) y Paco Martí (15°).

Con la disputa de estas tres primeras jornadas, el Deporama Triatlón Soriano se sitúa provisionalmente en 4 posición masculina y 6 posición femenina en la Primera División Nacional de clubes, la máxima categoría, y prepara ya las dos próximas jornadas, que se disputarán en Ciudad Real el 21 y 22 de marzo.