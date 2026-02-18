El Gobierno subvenciona con 2,6 millones cinco proyectos en Soria sobre impulso a la bioeconomía

Miércoles, 18 Febrero 2026 14:18

La Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha resuelto la concesión de cinco ayudas para programas y proyectos de impulso a la bioeconomía con implantacón en Soria, con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

En la relación de entidades beneficiarias figuran tres organismos con presencia y actividad en la provincia de Soria: la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR) y el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

En los cinco proyectos concedidos en los que participan estas entidades, el presupuesto total asciende a 6.624.225 euros y la ayuda FEDER suma 4.198.392 euros. En lo que respecta a la participación de las entidades sorianas, la resolución asigna 4.139.072 euros de actuación y concede 2.585.372 euros de ayuda FEDER.

ASFOSO, entidad que representa a propietarios y agentes del sector forestal soriano, participa en el expediente 221, “Madera para tod@s: formación, realización y consolidación del sector para construir un futuro sostenible”, junto a CESEFOR y FSC España.

El proyecto tiene un presupuesto total de 1.538.422 euros y una ayuda FEDER total de 923.053 euros. En ese marco, ASFOSO gestiona 783.111 euros y recibe 469.867 euros de ayuda FEDER. CESEFOR, en ese mismo proyecto, gestiona 648.706 euros y recibe 389.224 euros de ayuda FEDER.

CESEFOR, fundación especializada en gestión forestal, innovación y bioeconomía, participa además en otros tres proyectos concedidos.

En el expediente 255, “Gestión de la multifuncionalidad de los bosques de Castanea sativa para la reactivación y diversificación de la economía en las áreas rurales (MULTICAS)”, el proyecto suma 1.578.567 euros de presupuesto y 947.140 euros de ayuda FEDER.

En ese consorcio, CESEFOR gestiona 673.021 euros y recibe 403.812 euros de ayuda FEDER, junto a la Asociación de Propietarios Forestales Juntas de Montes de Asturias y la Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS).

En el expediente 189, “Modelo para la generación de paisajes conectados, biodiversos y resilientes para el impulso de la bioeconomía y la integración del sector forestal, ganadero y agrícola”, el proyecto cuenta con 835.320 euros de presupuesto total y 686.102 euros de ayuda FEDER. CESEFOR gestiona 272.730 euros y recibe 226.620 euros de ayuda FEDER, junto a la Fundación General de la Universidad de Alcalá y al Grupo de Desarrollo Rural de La Alcarria y La Campiña (ADAC).

En el expediente 193, “Red Estatal Montes Públicos: REMP2.0, la consolidación”, CESEFOR figura como entidad única. El presupuesto total del proyecto asciende a 1.479.976 euros y la ayuda FEDER total es de 926.933 euros.

CEDER-CIEMAT

El CEDER-CIEMAT, centro público de investigación y transferencia tecnológica con sede en Lubia, participa en el expediente 188, “Laboratorio de Bioeconomía Circular en Territorios Rurales mediante la Valorización de los Recursos AgroForestales”. El proyecto suma 1.191.940 euros de presupuesto total y 715.164 euros de ayuda FEDER. Dentro del consorcio, el CEDER-CIEMAT gestiona 281.528 euros y recibe 168.917 euros de ayuda FEDER, junto a la Mancomunidad Reserva del Saja, la Fundación Centro Tecnológico de Componentes (CTC) y la Fundación Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

La resolución incorpora, además, un anexo de proyectos en situación de reserva para el supuesto de liberación de crédito o reajustes presupuestarios.

En ese listado sí aparece un expediente con participación de una entidad soriana, el 208, “Desarrollo de la bioeconomía forestal basada en los servicios ecosistémicos derivados de la trashumancia y del aprovechamiento micológico en las zonas rurales”, coordinado por la Fundación Monte Mediterráneo.

El proyecto tiene un presupuesto total de 1.972.998 euros y una ayuda FEDER total de 1.478.176 euros.

En caso de activación de la reserva, CESEFOR cuenta con una asignación de 459.048 euros y una ayuda FEDER de 318.666 euros dentro de ese proyecto, junto a FSC España y el Ayuntamiento de Porto.