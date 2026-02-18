El PP presenta su programa electoral con mil propuestas, con soluciones concretas y "sin ocurrencias"

Miércoles, 18 Febrero 2026 13:46

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy en León el programa electoral con el que su formación concurrirá a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, un documento que ha definido como “una hoja de ruta” y con el que ha defendido la necesidad de seguir ofreciendo “estabilidad”, “claridad” y “certezas” a la Comunidad.

Enlace programa electoral: https://www.ppcyl.es/wp-content/uploads/2026/02/Programa-electoral-2026_PP_VF.pdf

El programa recoge más de 1.000 medidas concretas y medibles que tiene un objetivo claro: situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, consolidando el liderazgo en los ámbitos donde ya figura en el podio, según indicadores independientes, fruto de años de gestión del Partido Popular, y avanzando con ambición en aquellos en los que aún queda margen de mejora.

Son medidas con destinatario, impacto y vocación de mejorar la vida real de las personas de Castilla y León, y responde a una forma de entender la política basada en “la responsabilidad”, el método” y el compromiso con los ciudadanos”, ha subrayado Fernández Mañueco.

En materia de empleo y economía, el programa electoral incluye la extensión progresiva de la bonificación de sucesiones y donaciones a familiares cercanos como hermanos, tíos y sobrinos; una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes; un paquete de ayudas a autónomos con un bono de 300 euros a más de 100.000 autónomos para compensar la subida de cuotas del gobierno de Sánchez; la implantación de una política fiscal de “impuestos cero” en el medio rural para la transmisión de propiedades ligadas a la primera vivienda, locales y explotaciones agrarias prioritarias; así como la incorporación de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad y la creación de una oficina específica para agilizar proyectos empresariales.

También se contemplan medidas para que la vivienda no sea un lujo y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Entre ellas, un aumento de más del 80 por ciento del presupuesto hasta alcanzar los 300 millones de euros, la construcción de más de 800 viviendas el primer año y el impulso de suelo para promoción pública. Además, se pondrá en marcha una Cuenta Ahorro Vivienda Joven con deducciones en el IRPF para la primera vivienda y avales del 20% para la hipoteca, junto a ayudas al alquiler del 60% de la renta y del 75% para jóvenes en el medio rural.

En el ámbito educativo, el Partido Popular de Castilla y León apuesta por la gratuidad escolar de 0 a 16 años y por la primera matrícula gratuita en el primer curso en las universidades públicas de Castilla y León para empadronados. Además, el programa incluye un Plan de Infraestructuras Universitarias con nuevos edificios y nuevas facultades, como la de Medicina en León y Burgos; becas talento y un mayor acercamiento entre empresas y jóvenes, el Erasmus Rural y el refuerzo de la FP Dual también en el marco ERASMUS+.

Con el objetivo de ofrecer una sanidad más cercana, eficiente y humana, se reforzará la capacidad de resolución de la Atención Primaria con alta tecnología como ecografía, analítica rápida o electrocardiografía digital; se pondrán en marcha unidades de afrontamiento del dolor crónico en el medio rural y programas específicos Mujer 50+ y 70+; y se mejorarán complejos hospitalarios y centros de salud en todas las provincias.

En cuanto a los servicios sociales, pensando en cuidar a los que más importan, el programa incluye ayudas a las personas mayores para cambiar bañeras por platos de ducha y medidas contra la soledad no deseada con una atención personalizada y ampliando la red de apoyo con más asociaciones; la duplicación del bono nacimiento hasta los 5.000 euros; el incremento del Bono Infantil para actividades de formación, ocio o deportivas fuera del horario escolar y medidas de apoyo a familias con hijos con gran discapacidad y con altas capacidades.

Respecto a la movilidad y para apostar por la cohesión territorial, el programa contempla la bonificación de peajes a conductores recurrentes empadronados en Castilla y León, el mantenimiento de la gratuidad del autobús con la tarjeta BUSCyL y la bonificación del 25% del Avant hasta 2030, así como ayudas para facilitar el teletrabajo y la movilidad digital, apostando por el “nómada digital”.

En relación con el sector primario, el programa recoge el compromiso de afianzar el liderazgo en el pago de la PAC y exigir que la nueva PAC esté adaptada a la agricultura profesional y garantice los mismos recursos y su independencia en la gestión; se sigue apostando por incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria; la modernización de explotaciones con gestión simplificada; una nueva línea de incorporación al sector agrario para mayores de 40 años con atención especial a la mujer; planes específicos para ganadería extensiva y para el sector ovino-caprino; se refuerza la apuesta por la modernización y transformación del regadío; y un sistema abierto y permanente de convocatorias para inversión agroalimentaria con resolución anual.

El documento incluye un incremento del presupuesto destinado a proteger el medio natural y la prevención de incendios, también, cambiando las autorizaciones por declaraciones responsables que facilite la limpieza de bosques. Además, dentro de este ámbito, se actualizará el Programa Parques Naturales, con el desarrollo de los municipios del entorno, y se impulsará la gestión de montes privados y el asociacionismo forestal.

En lo que se refiere a medidas para conservar el patrimonio histórico y cultural de la Comunidad, se incentivará la gestión de los cascos históricos mediante un plan de iluminación, continuará la inversión en restauración y conservación como en las vidrieras de la Catedral de León, se crearán fondos para la rehabilitación de iglesias y se reforzará la programación cultural junto a la actividad de museos y centros vinculados al español, al cine, al teatro, la lectura y la música.

Asimismo, el programa electoral del Partido Popular de Castilla y León presta una atención especial a los jóvenes, a través de propuestas en los ámbitos de la formación, empleo, vivienda, conciliación, retención del talento, salud mental y apoyo a la creatividad.

Fernández Mañueco ha señalado que este programa electoral “no es un catálogo de ocurrencias”, sino “un conjunto de soluciones concretas a los problemas reales de la gente”, a la vez que ha defendido que “el PP de Castilla y León es el partido de las soluciones”.

Del mismo modo, ha reivindicado una forma de hacer política basada en la rendición de cuentas y la confianza en el futuro y ha hecho referencia a León como cuna del parlamentarismo y, precisamente, el origen de esa idea de que el poder debe rendir cuentas.

Finalmente, ha pedido a los ciudadanos su apoyo en las próximas elecciones para garantizar “un rumbo claro, un método eficaz y una ambición compartida”, asegurando que “Castilla y León no necesita ruido, sino acción” y que el 15 de marzo la Comunidad puede seguir avanzando para ofrecer un futuro mejor a las próximas generaciones.