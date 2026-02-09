La UVa presenta primera cátedra sobre Hábitat de Vanguardía

Lunes, 09 Febrero 2026 13:41

La Universidad de Valladolid y el Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León, AEICE, han presentado hoy la Cátedra ‘Construyendo un Hábitat de Vanguardia’, la primera que existe en España para conectar a los universitarios con las necesidades reales de talento en el sector, con el objetivo de contribuir a la mejora competitiva de la cadena de valor y al desarrollo territorial de Castilla y León.

Esta colaboración se plantea como “un espacio de referencia en materia de talento, innovación y transferencia en el sector del hábitat”. El propósito de esta iniciativa es “favorecer la generación y fidelización de talento, la modernización productiva y el posicionamiento de Castilla y León como territorio”, según ha explicado la presidenta de AEICE, Estíbaliz González de la Serna.

En este sentido, dijo, la Cátedra se posiciona como “una herramienta para las empresas del sector, muy especialmente para los socios de AEICE”. Y también como “un instrumento de acceso de los jóvenes a la experiencia práctica y al mercado laboral”.

Así lo ha explicado la presidenta de AEICE tras la firma del convenio para la constitución de la Cátedra, que ha tenido lugar esta mañana en la Universidad de Valladolid, acto en el que han participado también el rector de la UVa, Antonio Largo Cabrerizo; el director de la Cátedra y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAVA), Juan Luis de las Rivas; y el consejero en funciones de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

La cátedra se enmarca en el eje formado por la Estrategia de Talento de Castilla y león, el Plan Sectorial del Hábitat y la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico de la Comunidad. Además, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Política Económica y Competitividad a través del proyecto singular ‘Intersecciones’ para su puesta en marcha.

Trabajos fin de grado y masterclass

Con sede en la ETSAVA y relación en red con otras disciplinas –como Ingeniería, Comercio, Geografía, Cultura, Salud, etc.–, en la Cátedra se podrán desarrollar trabajos de fin de grado (TFG), orientados a áreas de especialización directamente vinculadas con las necesidades actuales y futuras del sector del hábitat en Castilla y León.

AEICE, por su parte, promoverá alianzas entre el talento universitario y las empresas del sector a través de un programa de prácticas en empresas.

También se pondrán en marcha expediciones talento-empresa, para que los alumnos puedan acercarse a los procesos e innovaciones de las empresas líderes; y se impartirán masterclasses por parte de arquitectos y profesionales especializados, con el objetivo de fomentar una formación integral, además de desarrollarse concursos y exposiciones para visibilizar el talento.

El director de la Cátedra ‘Construyendo un Hábitat de Vanguardia’ será Juan Luis de las Rivas, catedrático y director de la ETSAVA; y el subdirector, Enrique Cobreros, director del Clúster AEICE.

Sector estratégico

Según recordó la presidenta de AEICE, el hábitat es un sector reconocido como estratégico por la Junta de Castilla y León, que cuenta con un plan sectorial propio (PSHCYL), puesto en marcha en 2023, que aglutina toda la cadena de valor: desde los recursos endógenos (madera y piedra), a la industria de transformación (madera, piedra, vidrio, cemento y cerámica), los servicios auxiliares, la construcción e infraestructuras (edificación y rehabilitación) y la revalorización y gestión de residuos.

AEICE estima que el sector del hábitat reúne en Castilla y León a unas 31.500 empresas, que emplean a 117.500 personas y generan un volumen de negocio de 20.300 millones de euros; es decir, un macrosector que concentra el 21% de las empresas activas de la Comunidad, el 8% del total de las personas ocupadas y aporta en torno al 7% al VAB regional.

Sobre Aeice

El Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE, que nació en 2012 como Agrupación Empresarial Innovadora, es una asociación para el desarrollo de actuaciones que promuevan la competitividad y la transformación de la industria del hábitat y construcción eficientes mediante acciones estratégicas basadas en la colaboración y excelencia empresarial.

Cuenta con más de 150 socios, representados por agentes empresariales, profesionales y tecnológicos que engloban toda la cadena de valor del sector, incluyendo una línea de actuación estratégica relacionada con el desarrollo territorial.