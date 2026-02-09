Activada coordinación institucional en materia de seguridad ante tres eclipses solares en Soria

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha convocado esta mañana una reunión de coordinación de seguridad para preparar la respuesta institucional ante el Trío de Eclipses 2026-2027-2028.

El encuentro ha fijado una hoja de ruta provincial con prioridad en la protección de las personas, la gestión de la movilidad y la anticipación ante posibles incidencias en los puntos de observación.

La Subdelegación del Gobierno mantendrá reuniones técnicas de seguimiento en los próximos meses para cerrar el plan provincial de movilidad y seguridad del Trío de Eclipses.

La prioridad institucional es dar una respuesta coordinada, eficaz y orientada a la seguridad de la ciudadanía y de las personas visitantes.

En la reunión han participado instituciones del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la administración local, junto con los cuerpos de seguridad y el sector turístico.

Han estado presentes la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Borobia, Lubia, Muriel Viejo, Montejo de Tiermes, Soria y San Pedro Manrique, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CEDER de Lubia, y la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo, además de representantes de los servicios de bomberos y de la Policía Local. El conjunto institucional da cobertura completa para las fases de prevención, respuesta y retorno.

El trabajo provincial se integra en el marco nacional aprobado para este ciclo astronómico excepcional.

Para Soria, la fecha de mayor impacto operativo será el 12 de agosto de 2026, con eclipse total en la capital y en amplias zonas de la provincia.

En el escenario técnico compartido hoy, la ciudad de Soria registra inicio a las 19:34, máximo a las 20:29 y fin a las 21:14, con 1 minuto y 42 segundos de totalidad.

Ese margen temporal, unido al horario de tarde y a la previsión de alta afluencia, exige una planificación detallada de accesos, estacionamientos, itinerarios de salida y despliegue de servicios de emergencia.

La reunión también ha incorporado un esbozo de la planificación para los otros dos hitos del ciclo.

El 2 de agosto de 2027 se observará un eclipse parcial en Soria, con inicio a las 9:47, máximo a las 10:53 y fin a las 12:04

El 26 de enero de 2028, también parcial en Soria, el inicio previsto es a las 16:36, el máximo a las 17:55 y el fin a las 18:16.

Esta secuencia exige adaptar recursos a tres franjas horarias y a tres contextos operativos distintos, sin perder coherencia en la comunicación pública.

Líneas de trabajo

La Subdelegación ha trasladado a las instituciones presentes las líneas de trabajo acordadas a nivel estatal: identificación y priorización de puntos de observación, preparación de planes de acceso y evacuación, activación de dispositivos preventivos, seguimiento de nodos de transporte y coordinación con los responsables de movilidad, divulgación científica y protección civil. El plan provincial incluirá, además, la convocatoria de Juntas Locales de Seguridad en los municipios con mayor presión prevista.

Otro eje central será la comunicación pública. Las administraciones emitirán mensajes de servicio para ordenar desplazamientos, reducir riesgos y facilitar información útil antes, durante y después de cada eclipse.

En materia de salud visual, la recomendación será inequívoca: observación exclusiva con filtros solares homologados o con métodos de proyección seguros; nunca observación directa del Sol sin protección específica.

Como conclusión se acuerda la creación de un grupo de trabajo compuesto por dos miembros de cada una de las administraciones (Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Subdelegación del Gobierno), para la coordinación de este evento en el ámbito provincial.