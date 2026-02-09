UNICEF pide medidas para que infancia y adolescencia se maneje con seguridad en mundo online

Lunes, 09 Febrero 2026 16:17

En el Día de Internet Segura -y en pleno debate sobre el uso de las redes sociales por parte de las personas menores de edad en nuestro país-, UNICEF España ha llamado la atención sobre la necesidad de actuar ante los riesgos a los que se enfrentan los adolescentes en el entorno digital, con medidas que refuercen de forma efectiva su protección para que la infancia y la adolescencia puedan desenvolverse con seguridad en el mundo online.

En un mundo más conectado que nunca, en el que la vida digital forma parte del día a día de los niños y, sobre todo, de los adolescentes -con un acceso temprano al móvil y un uso extendido de las redes sociales-, es esencial garantizar que internet sea un entorno seguro para la infancia y la adolescencia.

En España, donde el móvil llega de media a los 10,8 años, el 78,3 por ciento del alumnado de 5º y 6º de Primaria está registrado en alguna red social, porcentaje que asciende al 97,4 por ciento en Secundaria, según el reciente estudio "Infancia, adolescencia y bienestar digital".

El 8,9 por ciento del alumnado de la ESO dedica a las redes sociales más de cinco horas diarias entre semana, cifra que se incrementa al 19,9 por ciento durante el fin de semana.

“El Día de Internet Segura 2026 es un buen momento para recordar que tenemos una responsabilidad con nuestros chicos y chicas: la de hacer un entorno digital suficientemente protector para ellos”, ha asegurado Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España, que ha recordado que ha habido avances como la disminución del sexting pasivo o la cibervictimización.

En este sentido, y ante el debate suscitado en los últimos días en nuestro país sobre el acceso a las redes, UNICEF España ha recordado que cualquier medida debe situar en el centro la protección efectiva de los niños y niñas en el entorno digital y tener en cuenta las oportunidades que ofrecen.

Hay que apelar también a la responsabilidad de las compañías tecnológicas, las plataformas digitales y las marcas, se necesitan medidas de apoyo a las familias y educativas para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan manejarse con seguridad en el ámbito digital y que este sea verdaderamente seguro e inclusivo, y escuchar a los protagonistas.

“Para los niños, niñas y adolescentes, el entorno digital forma parte de nuestra vida diaria. En él aprendemos, nos comunicamos, participamos y expresamos quiénes somos”, ha explicado Uxía, de 16 años, del consejo de participación local de Nigrán, hace unos días en el Congreso de los Diputados.

“Sin embargo, no todos los niños y niñas accedemos al mundo digital en igualdad de condiciones. Cuando una plataforma educativa no es accesible, cuando una aplicación no está adaptada o cuando la tecnología no tiene en cuenta nuestras necesidades, se crean barreras”, aseguraba desde su experiencia como persona con una discapacidad.

Para prevenir los riesgos e impacto negativo de las redes, los propios chicos y chicas proponen acciones y medidas en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida, como explicaba Pablo, de 13 años, de Paivoz, el Grupo Asesor de UNICEF España, en la presentación del informe Infancia, adolescencia y bienestar digital. A las empresas les piden “revisar el diseño de contenidos digitales que a veces resultan muy adictivos”, a las familias “acompañamiento con el primer móvil para que podamos aprender juntos lo que conviene hacer y lo que no”, y al sector educativo “buscar un equilibrio en el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje”.

UNICEF España ha pedido en este Día de Internet Segura que se cumplan las normas ya existentes, y que aquellas que ya están en el Parlamento, contempladas en el proyecto de ley de protección a los menores en el ámbito digital, salgan adelante con el mayor consenso y se puedan aplicar lo antes posible contando con la infancia.

