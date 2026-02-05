Casi un millón de niños en España vive sin tener las necesidades básicas cubiertas

Jueves, 05 Febrero 2026 15:13

La pobreza infantil en España ha bajado 0,8 puntos en el último año , pero continúa afectando a los niños y adolescentes con mayor intensidad que al conjunto de la población. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y un análisis de Save the Children, el 28,4 por ciento de niños y niñas se encuentra en situación de pobreza, frente al 17,8 por ciento de las personas mayores de 18 años.

En el 2024, el porcentaje de niños que se encontraba en esta situación era del 29,2% y el de la población mayor de 18 años del 19,7%.

Más preocupante es quienes viven en pobreza severa, es decir, en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más básicas como la alimentación adecuada y suficiente, una vivienda digna y segura (con suministros básicos como agua, luz y calefacción), ropa y calzado adecuados, entre otros aspectos.

En España, 12,5% de los niños y niñas se encuentra en esta situación, lo que afecta a casi un millón de niños y niñas. Este dato muestra un ligero descenso respecto al año pasado.

Esta tasa, la de pobreza severa, es casi 5 puntos superior a la registrada en el conjunto de la población, lo que evidencia que la pobreza golpea con mayor dureza a la infancia y limita gravemente su bienestar presente y sus oportunidades de futuro.

Save the Children ha indicado en un comunicado que, aunque la pobreza infantil muestra un ligero descenso, sigue afectando a los niños y niñas más que al resto de la población.

“Que casi un millón de menores viva en pobreza severa, lo que significa vivir sin las necesidades básicas cubiertas, demuestra que las políticas actuales no son suficientes y que es urgente reforzar los apoyos a las familias para garantizar los derechos de la infancia”, ha señalado Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

La vivienda, un asunto pendiente

La pobreza infantil no se traduce únicamente en bajos ingresos, sino también en privaciones materiales concretas que afectan directamente a las condiciones de vida de los niños y niñas. En España:

El 5,6% de los niños y niñas viven en un hogar que no puede permitirse una alimentación adecuada, como consumir carne, pollo, pescado o su equivalente vegetal con la frecuencia recomendada.

El 15,5% vive en hogares con dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

El 42,0% de los niños y niñas viven en un hogar donde no puede hacer frente a gastos imprevistos.

En total, 675.158 niños y niñas, el 8,6% del total, ven comprometidas sus condiciones de vida básicas, lo que tiene un impacto directo en su salud, su desarrollo y su rendimiento educativo. Perazzo señala que “un niño o una niña no tenga garantizadas sus necesidades básicas es una vulneración grave de sus derechos.

La carencia material severa condena a miles de niños y niñas a crecer con menos oportunidades, y no podemos normalizarlo.”

Criar en solitario multiplica el riesgo de pobreza

La situación es especialmente grave en los hogares monomarentales.

En estos hogares, la tasa de pobreza alcanza el 45,8%, -frente al 22,5% de las familias que cuentan con dos adultos-.

Estos números reflejan una clara feminización de la pobreza, vinculada a la precariedad laboral, la parcialidad involuntaria y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

“El coste de la crianza se ha convertido en una barrera para garantizar una infancia digna. Cuando las familias no pueden asumir los gastos básicos, son los niños y niñas quienes pagan el precio”, dice Perazzo.

La pobreza infantil: un problema de Estado

Estos datos ponen de manifiesto que la pobreza infantil en España no es un fenómeno coyuntural, sino un problema estructural, estrechamente ligado al coste de la crianza, al acceso a la vivienda, la falta de políticas de apoyo a las familias, y a la desigualdad de género.

Perazzo pide que “la mejora de algunos indicadores no puede ocultar que miles de niños y niñas siguen creciendo con carencias que ponen en riesgo su salud, su educación, su bienestar y no garantizan su igualdad de oportunidades. Combatir la pobreza infantil debe ser una prioridad de país”.

Save the Children ha pedido desarrollar, principalmente, dos propuestas para paliar los efectos de la pobreza infantil:

Implementar una prestación para la crianza accesible a todas las familias mediante deducciones reembolsables del IRPF.

Aumentar las cuantías del CAPI (Complemento de Ayuda a la Infancia), con especial atención a los mayores de 6 años, además de desarrollar estrategias de difusión y mejorar el acceso a la prestación.