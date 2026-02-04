Los usuarios de X estiman que ZBE tienen afán recaudatorio e impulsan desigualdad

Miércoles, 04 Febrero 2026 10:58

Los usuarios españoles de X consideran que las Zonas de Bajas Emisiones, como la de Soria, tienen un afán recaudatorio e impulsan la desigualdad.

Dentro de la estrategia gubernamental para la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad medioambiental, se enmarca la Ley por la que se obliga a las capitales de provincias, municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 con altos índices de contaminación a establecer una Zona de Baja Emisiones (ZBE)

. La ZBE no es más que un área donde se prohíbe el acceso y la circulación a aquellos vehículos que se consideran más contaminantes al no cumplir con una serie de estándares en lo que a la emisión de gases de efecto invernadero se refiere en aras de mejorar la calidad del aire.

La implementación de las ZBE se está haciendo de manera gradual en el territorio español.

Aunque en la Ley se indicaba que tendrían que estar operativas en 2023, aún, a día de hoy, hay 109 ciudades que no la tienen implantada.

Pese a que el objetivo que persigue esta medida pretende ser un beneficio para la ciudadanía, lo cierto es que ha tornado en polémica.

El hecho de que se haga una discriminación al prohibirse la circulación de determinados vehículos so pena de multa, sobre todo por los centros urbanos y sus alrededores, ha provocado bastante controversia y ha dado lugar a un amplio debate social sobre la igualdad, la idoneidad, el carácter punitivo y la eficacia real de esta medida.

Por ello, la consultora de comunicación Simbiu a través de su herramienta de reputación digital ha querido analizar la conversación que se ha generado en la red social X en torno al tema de las Zonas de Bajas Emisiones en España durante los últimos seis meses.

Según se desprende de los resultados globales del estudio, en la red social X se ha suscitado un debate bastante polarizado en torno a las ZBE en el que la balanza claramente se decanta hacía los usuarios que rechazan la medida, los cuales la ven como impopular, injusta y que genera más inconvenientes que ventajas en su implementación

. Además, muchos de los usuarios en sus tuits califican abiertamente estos espacios como segregadores y fuente de desigualdad.

Los detractores copan una cuota mucho más amplia en la conversación que aquellos que hacen una defensa de la norma.

De las 17.929 publicaciones recogidas en los últimos seis meses, editadas por un total de 8.348 autores únicos, el 41% se asocia a un lenguaje de signo negativo, mientras que tan sólo el 5,9% presenta un tono positivo, siendo el 53% restante de carácter neutro y meramente informativo.

Entre las principales tendencias de la conversación destacan términos como “multa”, “problema”, “restricciones” u “obsoleto”, entre otros.

El amplio rechazo mostrado en la antigua Twitter queda más patente con la aparición de hashtags tan explícitos como “#ElPuebloContraLasZBE”, “#NoZBE”, “#Multas”, o “#NoZBEManlleu”. Detrás de estas tendencias subyacen una gran cantidad de publicaciones en las que se hace una crítica a la implementación de estas zonas cuestionando su efectividad ambiental, remarcando el afán recaudatorio y, sobre todo, denunciando las trabas a la libertad de movimiento y la exclusión de aquellas personas que poseen vehículos antiguos y no tienen recursos económicos para renovarlos.

Lo que se considera que más que ser un beneficio supone un perjuicio para los ciudadanos, las empresas y la movilidad. Además, en una gran cantidad de tuits se transmite una percepción de manipulación de las políticas medioambientales en pos de otros intereses.

Otro dato que revela el rechazo casi generalizado que existe en esta red social en referencia a las ZBE, es que el 85,1% de las publicaciones presentan un lenguaje que se asocia a emociones como la ira y la tristeza.

La preocupación local en el debate general

Las principales tendencias y etiquetas derivadas de la conversación también permiten focalizar geográficamente el debate. Así, aparecen destacados nombres de varias ciudades donde se genera una importante actividad en torno a esta controversia, que, aunque, es generalizada en el conjunto del país, presenta a su vez un alto componente local.

Hay que destacar que, en la práctica totalidad de los casos, estas tendencias se vinculan mayoritariamente a publicaciones de tono negativo en la que se expresa el descontento y la crítica.

Como ya se ha comentado, el debate relacionado con la recaudación por multas y el agravio en el acceso está muy generalizado en todos los territorios, presentando un índice bastante alto de conversación en ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Sevilla, Santander, Valladolid o Málaga, en donde se departe sobre la previsión de recaudación por las multas, que inicialmente es de 11 millones de euros.

Sin embargo, el debate se amplía a otros ámbitos en determinadas ciudades, como es el caso de las preocupaciones por el impacto que tendrá en el pequeño y mediano comercio, como señalan en Granada, Oviedo, Zaragoza, Tarragona, Alcorcón o Reus. Otro de los elementos con cierto protagonismo en la conversación es el descontento con el funcionamiento del transporte público y las críticas a la falta de inversión ante la implantación de estas zonas, que es tema recurrente en Málaga, Vigo, Murcia o Valencia. La falta de información y transparencia por parte de los consistorios aparece en Oviedo, Alcorcón, Toledo, Tarragona, Sabadell o Cádiz, donde aún se está diseñando su implantación.

El caso del hashtag correspondiente a Barakaldo resulta llamativo, ya que el contenido de las publicaciones en las que se ha utilizado dista mucho del tono generalizado que tiene la conversación en la antigua Twitter.

En el caso particular de la localidad vizcaína el discurso gira en torno al énfasis que ponen las autoridades en la participación ciudadana a la hora de implementar la medida. Desde distintas cuentas se hace un llamamiento a los residentes a tener una colaboración activa a través de sesiones abiertas.

La ZCA en Madrid, ‘Pingüinos’ en Valladolid y la ‘isla’ de San Sebastián

Madrid aparece entre los diez hashtags más utilizados y es una de las tendencias principales en la conversación en X en España sobre las ZBE.

En la capital, además del debate consustancial al resto de los territorios sobre sanciones y discriminación, surge una nueva polémica a raíz de un tuit publicado el 26 de septiembre por el concejal socialista Antonio Giraldo, en el que considera que es necesaria la transformación de la ZBE en ZCA (Zona de Calidad Ambiental), centrada no solamente en la regulación de emisiones sino también en el espacio ocupado.

Dicho tuit registró un importante engagement con 1,3 millones de impresiones (veces que fue visto), más de 1.000 retuits y de 2.000 respuestas.

Tal fue el revuelo que provocaron sus palabras, que el mayor pico de conversación de todo el período analizado se registra precisamente al día siguiente de la publicación del post con un total de 707 tuits, en su mayoría reacciones a lo difundido por Giraldo. Gran parte de los usuarios que escribieron sobre este planteamiento muestran su rechazo y contrariedad, señalando que estas restricciones sobrepasan el ambientalismo y se vinculan a factores socioeconómicos que favorecen la desigualdad.

Algunos usuarios afirman abiertamente que este tipo de propuesta tiene como objetivo final “expulsar al ciudadano”. Tanto la cuenta del concejal socialista como la del alcalde, Martínez-Almeida, son de las más mencionadas en la conversación y diana de críticas.

Otra de las quejas de los usuarios radica en la reversibilidad de las zonas acotadas para determinados actos y la discrecionalidad en algunas ciudades a la hora de sancionar, ya que en algunos casos sólo lo hacen con los vehículos de los residentes, pero no con los de los visitantes. Como caso ilustrativo aparece el de la celebración a principios de enero de la concentración motera de Pingüinos en Valladolid. Bajo la etiqueta #Pingüinos2026 varios usuarios reprochan al Ayuntamiento pucelano y muestran su indignación por la suspensión de la zona durante la celebración del evento. Algún tuit en tono irónico habla de “Zona de Bajas Emisiones fija discontinua”.

Entre tanta indignación y controversia, el caso de San Sebastián emerge como una isla. Aunque también hay tuits críticos en esta ciudad, destaca un ramillete de publicaciones de carácter positivo que basándose en mediciones y datos informan de que la ZBE ha cumplido su cometido, detectándose una reducción de las emisiones en torno a un 30% en el centro urbano durante sus primeros seis meses de funcionamiento. Si bien, es cierto que estos tuits parten de las cuentas de varios medios de comunicación regionales y de la del ayuntamiento donostiarra, por lo que representan una comunicación de un carácter más institucional, algo que se replica en la mayoría de los casos en los que el mensaje presenta un lenguaje de signo positivo para ensalzar los beneficios de la medida.

La bandera política anti-ZBE es verde

Aprovechando el descontento mostrado en las redes por una parte de la población con la implantación de las ZBE, Vox lo aprovecha para politizarlo e intentar sacar réditos con una intensa campaña de agitprop, que le otorga una importante presencia en este debate como demuestra el hecho de que el nombre del partido aparezca como una de las principales tendencias en la conversación y se utilicen diversas etiquetas relativas a la formación de ultraderecha (’#VOX’ o ‘#SoloQuedaVOX’).

El partido de Abascal es muy activo y sabe moverse en las redes sociales, y en este caso no ha sido menos.

Así desde cuentas vinculadas al partido se difunden convocatorias para manifestaciones y caravanas de protesta contra la Zona de Bajas Emisiones en distintas ciudades o informaciones sobre la petición de la derogación de dichas áreas en lugares donde ya estaban implantadas y en funcionamiento (el caso de Sevilla). Todo alineado con el discurso populista que caracteriza a esta formación.

Tal es el peso que tiene el partido en la conversación, que varios de los mensajes con mayor alcance e interacción se corresponden con cuentas relacionadas con él, desde la suya oficial, hasta la de Javier Ortega Smith, pasando por la del grupo de apoyo denominado Vox por España. Entre estos tres perfiles difundieron un total de 24 tuits que sumaron más 49.200 interacciones.