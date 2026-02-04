La DGT pide prudencia a conductores ante efectos de borrasca Leonardo

Miércoles, 04 Febrero 2026 08:59

La nueva borrasca Leonardo ha llegado con fuertes lluvias y nieve este miércoles a varias zonas de la Península, entre ellas Soria. La DGT ha pedido prudencia a los conductores y seguir recomendaciones.

Las precipitaciones en forma de fuertes lluvias y nieve se prolongarán hasta el jueves, por lo que la Dirección General de Tráfico ha recordado nuevamente a los conductores que, antes de iniciar su viaje por carretera se informe por los canales oficiales de las previsiones meteorológicas, del estado en el que se encuentran las vías y sobre todo seguir las recomendaciones emitidas por los servicios de emergencia y protección civil.

Según las previsiones de AEMET, lo peor de esta borrasca se sitúa en el Sur peninsular, concretamente en Cádiz y Málaga donde se han emitido avisos de riesgo extremo por lluvias.

Según la previsión de la AEMET, el periodo más adverso de nevadas se producirá desde esta mañana del miércoles en zonas de las provincias de Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, Burgos, Palencia, León, Lugo, Ourense y Huesca

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías-, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

En este episodio de nevadas las autovías o autopistas que pueden verse afectadas son:

A-52 Benavente (Zamora) – Ourense

A-6 Madrid-San Rafael (Segovia) / Benavente – Lugo

AP-6 Guadarrama (Madrid) – Adanero (Ávila)

A-66/ AP- 66 Asturias- León

A-67 Santander - Palencia

A-231 León - Burgos

A-1 Madrid – Burgos

A-15 Medinaceli - Soria

A-2 y R-2 Guadalajara – Calatayud

Como en el caso de las lluvias, además de poder conocer en tiempo real del estado de las carreteras, esta misma información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Imprescindible

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras:

Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.