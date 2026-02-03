La Red de Periodistas Rurales convoca el III Premio de Periodismo Rural

La Red de Periodistas Rurales ha abierto el plazo de inscripción para el III Premio de Periodismo Rural.

El certamen otorgará un primer premio de 500 euros, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán formación especializada a través de un programa de Experto en Economía Verde y un Curso de Comunicación, respectivamente. Además, se entregará el galardón honorífico "Compromiso Rural".

Las candidaturas podrán presentarse desde el 5 de febrero hasta el 5 de marzo,

El objetivo fundamental es poner en valor el trabajo de los comunicadores que actúan como cronistas esenciales de nuestra realidad territorial, dignificando su papel como portavoces del medio rural español.

Bases del Premio:

Los artículos de los participantes deben tener como eje principal el desarrollo del medio rural, con una visión que permita ofrecer soluciones en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.

Pueden haber sido publicados en medios de comunicación en el último año (desde el 5 de febrero de 2025 hasta el 5 de marzo de 2026).

Cada participante tendrá derecho a inscribir hasta cuatro escritos.

En este sentido, se valorarán positivamente las historias humanas de personas que luchan por dotar de oportunidades al territorio rural y que actúan como punto de referencia fijo sobre el que empezar su recuperación, tales como emprendedores y entidades.

Asimismo, también se dará especial atención a los escritos que muestren la transición ecológica como solución al declive demográfico en España y como vector de transformación del medio rural.

¿Cómo participar?

Los participantes deben enviar la siguiente información a info@reddeperiodistasrurales.com o en https://reddeperiodistasrurales.com

- Nombre completo del participante

- Número del Documento Nacional de Identidad

- Datos de contacto personales (dirección domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico) 1

- Cargo profesional actual o trabajo que desempeña

- Título y fecha de publicación del escrito, en el caso de que haya sido publicado

- Link del artículo publicado (en el caso de haber sido publicado) y el escrito en formato PDF.

Entrega del Premio:

El III Premio Red de Periodistas Rurales se entregará en una ceremonia que tendrá lugar, previsiblemente, en el mes de abril en la Sede Académica de Next Educación (Calle Núñez Morgado, 5 de Madrid).

Premios:

Primer puesto: 500 euros + Experto en Economía Verde

Segundo puesto: Experto en Economía Verde

Tercer puesto: Curso de Comunicación

Premio Compromiso Rural: reconocimiento especial

El jurado estará conformado por los miembros fundadores de la Red de Periodistas Rurales.

Entre ellos, se encuentran Manuel Campo Vidal, presidente de Next Educación y fundador de la Red de Periodistas Rurales; Agustina Sangüesa, periodista y fundadora; Chema López Juderías, periodista y ex Director del Diario de Teruel; Alberto Fandos Portella, periodista y fundador; y Ana I. Gracia, periodista.