CC.OO. convoca manifestación en Madrid para solicitar garantía de puestos de trabajo en el Grupo Losan

Viernes, 23 Enero 2026 16:23

CCOO del Hábitat ha convocado el próximo 5 de febrero en Madrid, frente al Ministerio de Haciendia, una concentración para solicitar la garantía de los puestos de trabajo en el Grupo Losan.

El Grupo maderero Losán fundado en 1964 en Curtis (A Coruña) dedicada principalmente a la fabricación de tableros, chapas de madera y melamina, y que actualmente genera más de 800 empleos directos; se encuentra en pleno proceso de negociación en el cual están involucradas la Banca, el SEPI, acreedores y las aportaciones de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Castilla La Mancha y Galicia.

En la actualidad tiene presencia en Curtis, Vilasantar y A Coruña (Galicia), Soria y Zamora (Castilla y León), Ciudad Real y Cuenca (Castilla la Mancha), a través de sus empresas Industrias Losán, Aserpal, Tableros Losan, Componentes Losan, Losan Solid Wood, Channel Veeners, Losan Gestión Integral, Compañía energética para el Tablero – COMETA- adeudan en la actualidad a toda la plantilla las nóminas de noviembre y diciembre de 2025, así como la paga extra de navidad. También cuenta con implantación en EEUU, Países Bajos y Rumanía.

Después de una larga negociación con los acreedores (fundamentalmente con las entidades bancarias) el pasado 7 de enero de 2025 el Juzgado de lo Mercantil Nº3 de A Coruña presentaba la homologación judicial (autos 586/2024) al plan de Viabilidad con un ámbito temporal hasta el año 2031.

Según la documentación registrada en el Juzgado Mercantil en el acuerdo de reestructuración ha sido suscrito por la mayoría cualificada de los acreedores y especifica las aportaciones que las distintas administraciones (Estatales y Autonómicas) se vinculan a este plan de negocio.

Con carácter Estatal se han vinculado al plan el FASEE (Dependiente de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda) y el CDTI (Dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), IGAPE y XESGALICIA (Dependientes de la Xunta de Galicia), SODICAMAN (Dependiente del Gobierno de Castilla la Mancha) y SODICAL (Dependiente del Gobierno de Castilla y León).

Es por ello que desde CCOO del Hábitat entiende que tiene que partir desde el Gobierno central un compromiso institucional con el resto de Administraciones autonómicas para desarrollar un plan industrial con garantías tanto para el empleo como para la actividad económica.

Es primordial, a juicio del sindicato, asegurar la cadena de valor que se genera dentro del sector forestal y maderero ya que es fundamental para mantener el tejido productivo en amplias zonas rurales e industriales ya que fija la población, genera empleos estables y está alineado con la sostenibilidad, economía circular y transición ecológica; en línea con lo que se promueve por la Unión Europea.

"Corresponde ahora buscar una salida que debe de ser coordinada por el Gobierno central para garantizar que es posible una política industrial efectiva para el sector maderero y coordinar la acciones que desde las administraciones autonómicas se están acometiendo para que la gestión empresarial esté orientada a un proyecto industrial de futuro que garantice la actividad y el empleo", ha recalcado.

La nefasta gestión empresarial por parte por parte de la dirección del Grupo Losán ha quedado constatada, por lo cual desde CCOO del Hábitat ha rechazado cualquier salida que implique cierres, despidos o desmantelamiento industrial como métodos de ajuste.

Ha exigido transparencia, rendición de cuentas y un compromiso explícito por su parte con la garantía del empleo y el futuro industrial, aunque sea dando un paso atrás y dejando el futuro de la compañía en otras manos (ya sean de carácter público o privado).

"Nos sobran los motivos y por todo ello convocamos a todas las plantillas que con las que el Grupo Losán cuenta en el territorio nacional para una concentración el próximo 5 de febrero de 2026 a las 12 horas bajo el lema “En defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo en el Grupo Losan y la viabildiad real de un proyecto industrial".