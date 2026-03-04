La Fundación UNED abre sexta edición de proyecto formativo Reto Rural Digital

La Fundación UNED ha abierto la 6ª y última edición del proyecto formativo Reto Rural Digital, enfocado a reducir la brecha digital en zonas rurales y fortalecer el desarrollo empresarial local.

Esta convocatoria ofrece seis cursos gratuitos con temáticas muy demandadas y útiles en la vida diaria y profesional, incluyendo: Inteligencia Artificial, ciberseguridad y relación electrónica con las Administraciones.

El plazo de inscripción finaliza el 9 de marzo (matriculas admitidas hasta el 12 de marzo).

El proyecto formativo, en la modalidad on line, se impartirá del 9 al 27 de marzo.

Pueden optar al mismo toda la población de ámbito nacional, localizada en municipios con menos de 5.000 habitantes; municipios con más de 5.000 habitantes que posean singularidad como pueden ser pedanías, aldeas, caseríos parroquias, barrios rurales, consejos…); y municipios con más de 20.000 habitantes que posean núcleos dispersos (las líneas de actuación irán dirigidas a estos núcleos en concreto).



