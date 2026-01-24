Cuatro nuevos pueblos se suman a Red de Los Pueblos más Bonitos de España

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España ha celebrado , en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, el acto oficial de entrega de certificaciones a las cuatro localidades que se incorporaron este año a la red: Alpuente (Valencia), Santa Gadea del Cid (Burgos), Oseira (Ourense) y Vilanova dos Infantes (Ourense).

El evento, desarrollado en el stand de Turespaña (Pabellón 9), contó con la asistencia del Director General de Turespaña, Miguel Sanz, el presidente de la Asociación Francisco Mestre, así como representantes municipales, autoridades institucionales y representantes de diputaciones provinciales y administraciones autonómicas.

Durante el acto, los municipios recibieron oficialmente su certificación tras superar una rigurosa auditoría de calidad, que los acredita como referentes del patrimonio, la cultura y el turismo sostenible.

La ceremonia incluyó la proyección de un vídeo promocional que recorre la riqueza paisajística y arquitectónica de estas nuevas incorporaciones.

El presidente de la Asociación, Francisco Mestre, subrayó “la apuesta por la calidad por encima de la cantidad” y expresó el orgullo de incorporar a la red “cuatro nuevas localidades” que refuerzan el valor del sello como referente de patrimonio, cultura y turismo sostenible.

Por su parte, el director general de Turespaña, Miguel Sanz, ha reafirmado el apoyo del organismo a Los Pueblos más Bonitos de España y agradeció su labor dentro del turismo de España, destacando la importancia de iniciativas que impulsan un turismo de calidad ligado al territorio.

La alcaldesa de Alpuente agradeció la distinción y destacó que reconoce “la belleza de nuestro patrimonio y el esfuerzo de nuestros vecinos por conservar nuestra historia, tradiciones e identidad”, invitando a visitar el municipio “para descubrirlo sin prisas”.

El alcalde de Santa Gadea del Cid agradeció la distinción y afirmó que asumía esta nueva etapa “con mucha ilusión”, con el compromiso de seguir trabajando para que el municipio sea un referente en la provincia, impulsando el turismo como herramienta frente a la despoblación e invitando a visitar sus calles y patrimonio.

El alcalde de San Critovo de Cea en referencia a Oseira agradeció su incorporación a la red y puso en valor “la fuerza y el potencial de los pueblos pequeños del rural”, destacando el Monasterio de Oseira como principal referente patrimonial del municipio.

Por último, el alcalde de Celanova en relación a Vilanova dos Infantes celebró “el honor” de incorporarse a la red y subrayó el compromiso de “hacer méritos para mantenernos”, animando a visitar el municipio y señalando que esta distinción puede ayudar a desestacionalizar el turismo.

Con estas cuatro adhesiones, la red Los Pueblos más Bonitos de España continúa consolidándose como un sello de excelencia turística que ya agrupa a 126 localidades, comprometidas con la preservación de su identidad y la lucha contra la despoblación a través del turismo de calidad.