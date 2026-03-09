El Ayuntamiento destina 150.000 euros a nueva edición de los Bonos Burgosma

Lunes, 09 Marzo 2026 20:09

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma vuelve a apostar por el comercio local y plantea una nueva edición de los Bonos Burgosma para el presente año 2026.

La última ampliación presupuestaria de las cuentas anuales aprobadas a finales del 2025 ya recoge los 150.000 euros que se destinarán a la sexta oleada de bonos.

La anterior oleada, también con un presupuesto de 150.000 euros, estuvo activa desde los últimos días del mes de octubre a los primeros de diciembre de 2025.

Esas semanas se emitieron 18.096 bonos, se canjearon 14.743 y generaron un importe de ventas de 462.498,06 euros.

En la campaña de 2024 se descargaron 5321 bonos, 3655 por parte de los empadronados y 1666 correspondientes a los no empadronados (el máximo posible en este apartado).

De ellos, se canjearon 4596, un 86,37 por ciento del total solicitado.

En el año 2023 fueron menos los bonos descargados, 5273 de los que se usaron 4543, el 86,16 por ciento de ellos. En 2022 la cifra fue mucho menor con solo 4846 bonos solicitados y 3998 canjeados, el 82,50 del total.

Fue en el año 2022 cuando el Ayuntamiento lanzó por primera vez una campaña de bonos. Entonces dedicó 300.000 euros al proyecto, los mismos que pensaba dejar de ingresar por la rebaja del 20 por ciento del IBI que pese a estar planteada no se pudo llevar a cabo.

El beneficio de la campaña es doble puesto que con ella ayuda en los gastos del día a día de los vecinos y además colabora con el mantenimiento del comercio local que es imprescindible para el futuro de los pueblos.

El Ayuntamiento de la localidad es muy consciente de los problemas que atraviesan los pequeños comercios locales ligados al envejecimiento y el descenso de la población y a los nuevos modelos de consumo de la gente más joven.

El comercio tradicional es fundamental para mantener la vida en los pueblos, fomenta la interrelación de los vecinos y supone toda una red de apoyo para los que atraviesan más dificultades.