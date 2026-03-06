El Burgo de Osma se viste de gala para"ELLAS"

Viernes, 06 Marzo 2026 13:30

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha venido realizando durante toda la semana diferentes eventos culturales, dentro de “la semana de la Mujer”. Mañana sábado, a las 18:00 horas, inaugurará la exposición “Mujer” en las Salas de Exposiciones del Centro Cultural de San Agustín, una muestra artística que se presenta como complemento a la gala “ELLAS”.

La exposición, que podrá visitarse del 7 de marzo al 16 de abril, reúne una colección de obras centradas en la figura femenina y en su dimensión humana, emocional y simbólica.

El artista Mariano Cobo presenta una selección de trabajos que combinan dibujos, grabados, pinturas y esculturas, elaboradas con diferentes materiales como madera, metal o piedra.

En palabras del propio autor, “la muestra nace como un homenaje a la mujer en todas sus formas y procedencias”, reconociendo su papel en la sociedad y denunciando al mismo tiempo las situaciones de desigualdad y violencia que todavía existen en muchos lugares del mundo.

La exposición también recoge textos y reflexiones que acompañan a las piezas artísticas, entre ellos el poema “El amor de una mujer”, firmado por Ana Cobo, que aporta una dimensión emocional y literaria al recorrido artístico.

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta iniciativa cultural forma parte de las actividades organizadas en torno al 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, fomentar la reflexión y promover valores de igualdad y respeto.

Tras la inauguración de la exposición, la programación continuará con la gala “ELLAS”, a las 19:00 horas, un acto cultural que combina música, interpretación y reflexión para rendir homenaje a las mujeres que, desde diferentes ámbitos, contribuyen cada día a construir una sociedad más justa.

La exposición “Mujer” podrá visitarse de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de San Agustín.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha invitado a vecinos y visitantes a acercarse a esta muestra artística que une arte, cultura y reflexión en torno a la figura de la mujer y a disfrutar de la gala “ELLAS”.