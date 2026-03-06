Podemos Alianza Verde resalta su apuesta por proteger el medio ambiente en Castilla y León

Viernes, 06 Marzo 2026 20:25

El candidato de Podemos Alianza Verde a la presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha resaltado la apuesta de su formación por la protección del medio ambiente en la Comunidad.

Podemos Alianza Verde ha explicado esta tarde del viernes, en el centro cultural Gaya Nuño, de Soria, sus propuestas electorales para responder a las necesidades de Soria y de Castilla y León

Llamas ha avanzado que su formación promoverá la puesta en marcha de una ley de crisis climática que afronte los graves problemas que tiene Castilla y León en materia medioambiental, reflejados en la oleada de incendios que sufrió el oeste de la Comunidad este último verano.

Además se ha comprometido a que Podemos Alianza Verde seguirá vigilante para evitar que se materialicen proyectos “megatóxicos” en la Comunidad, como la macrogranja de Noviercas, las plantas de biogás o la minería extractiva de Borobia.

En este sentido ha resaltado que su apuesta pasa por promover el desarrollo sostenible de la Comunidad, mediante más inversión pública para conformar un programa sólido para Soria y Castilla y León que incluye un sistema público de sanidad, educación y cuidados.

Llamas ha confiado en que su formación pueda dar la sorpresa en las elecciones autonómicas del próximo 15 de mayo.

En este sentido ha mostrado su satisfacción por el buen funcionamiento de la campaña electoral. Así ha asegurado que durante el debate televisivo a tres en RTVE, su partido tuvo más alcance en las redes sociales que este debate.

El coordinador estatal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha defendido la puesta en marcha de una Consejería exclusivamente dedicada al medio ambiente.

El acto ha sido presentado por la ex concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Soria Marisa Muñoz y también han intervenido Lorena González, secretaria política de Podemos Castilla y León y residente en El Bierzo, que ha explicado su visión sobre la defensa del territorio y los macroproyectos extractivos; Raquel de Vicente, secretaria de Juventud y Migraciones de CCOO Soria, que ha planteado temas sobre vivienda, juventud y derechos laborales y sociales en la provincia de Soria; y Mario Calonge, cabeza de lista por Soria de la candidatura de Podemos-Alianza Verde que ha expuesto el programa electoral en la provincia.