Soria ¡Ya! recoge reivindicaciones de jóvenes empresarios para impulsar marco fiscal diferenciado en Soria

Viernes, 27 Febrero 2026 12:26

Soria ¡Ya! ha recogido las demandas de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Soria para impulsar un marco fiscal y económico diferenciado en la provincia.

Soria ¡Ya! ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria (AJE Soria), en la que han participado sus tres cabezas de lista a las Cortes de Castilla y León para el 15 de marzo: Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar.

En el encuentro, los representantes del colectivo empresarial han trasladado un diagnóstico detallado sobre la situación económica de la provincia y han planteado un paquete de medidas prioritarias para garantizar su viabilidad y crecimiento.

Según el acta de la reunión celebrada el 26 de febrero, por parte de AJE Soria han asistido Ignacio Contreras, presidente de la entidad, junto a Felipe Giraldo, Diego Rodrigo e Iván, vinculados a distintos sectores como seguros, comercio y hostelería.

El eje central del encuentro ha sido la despoblación estructural que sufre la provincia y las consecuencias directas que tiene sobre la actividad empresarial. Los jóvenes empresarios han insistido en que Soria necesita una diferenciación territorial efectiva que permita corregir las desventajas derivadas de una despoblación grave y permanente, así como de un mercado reducido que dificulta el crecimiento y la escalabilidad de las empresas.

Entre las principales demandas planteadas figura la implantación de una fiscalidad diferenciada para Soria, con rebajas en el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, así como un complemento autonómico para nuevos autónomos y un fondo de capital semilla territorial con créditos blandos para jóvenes empresarios. AJE ha defendido que la provincia necesita un marco fiscal específico que suponga una discriminación positiva real para autónomos, empresas y trabajadores.

La falta de trabajadores en sectores como la construcción, la hostelería, el mantenimiento industrial o la sanidad, los elevados costes logísticos y la reducida estructura empresarial han sido otros de los problemas señalados.

También han alertado de la saturación de la potencia eléctrica y de la necesidad urgente de reforzar la red, así como de garantizar una conectividad digital integral y de finalizar infraestructuras estratégicas pendientes, entre ellas el puerto seco.

AJE Soria ha reclamado además un marco legislativo adaptado a la realidad de los territorios despoblados, denunciando que muchas normas se diseñan desde grandes núcleos urbanos sin tener en cuenta las particularidades de provincias como Soria.

En este sentido, han puesto el foco en la simplificación administrativa, señalando que la complejidad de los trámites obliga con frecuencia a recurrir a gestorías incluso para procedimientos básicos.

Otro de los asuntos prioritarios ha sido el relevo generacional.

Los empresarios han advertido del elevado número de autónomos próximos a la jubilación y han considerado insuficiente el programa REVELACyL, que en la práctica se limita a la sucesión de empresas por jubilación y presenta rigideces y limitaciones que dificultan su eficacia. Han solicitado un programa integral y flexible que garantice la continuidad del tejido productivo local.

Soria ¡YA! ha trasladado su compromiso de defender en las Cortes medidas que reconozcan la singularidad de la provincia. La formación ha coincidido en que no se puede aplicar el mismo marco normativo y fiscal a un territorio con graves problemas demográficos que a economías con escala suficiente para competir en mejores condiciones, y ha defendido la necesidad de infraestructuras, conectividad y un marco fiscal específico como pilares para garantizar oportunidades reales en Soria.