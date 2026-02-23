El PP presenta tres iniciativas en Congreso para abordar problemas estructurales de Soria

Lunes, 23 Febrero 2026 14:26

El Partido Popular de Soria ha presentado hoy las tres Proposiciones No de Ley (PNL) que defenderá en el próximo pleno del Congreso de los Diputados para abordar los problemas estructurales que lastran el desarrollo de la provincia y de Castilla y León.

La candidata número uno a las Cortes de Castilla y León, Rocío Lucas, y el diputado nacional, Tomás Cabezón, han sido los encargados de desgranar estas iniciativas que buscan combatir el "silencio atronador" y la "falta de ejecución" del Gobierno de Pedro Sánchez en el territorio.

Cabezón ha alertado sobre el grave problema de la red eléctrica, calificándolo como el "gran freno" para la provincia de Soria.

Según los datos aportados, mientras Castilla y León genera el 92% de su electricidad con renovables, el 84% de los nudos de acceso están saturados, una cifra que en Soria alcanza prácticamente el 100%.

“Una empresa que quiera instalarse o quiera crecer en Soria se encuentra con un muro. Somos los grandes generadores de energía, pero nuestra energía se va a otros territorios y no genera desarrollo aquí”, ha denunciado Cabezón, quien ha destacado que esta situación bloquea proyectos industriales por valor de 15.000 millones de euros en toda la comunidad.

Por su parte, Rocío Lucas ha exigido un plan específico de inversión en distribución y nuevas subestaciones, “Queremos que esa rentabilidad llegue a nuestra provincia para que el potencial eólico se convierta en empleo real”.

En materia de digitalización, el Partido Popular ha denunciado el fracaso de los programas "Único" del Gobierno.

Cabezón ha lamentado que, tras los anuncios propagandísticos, muchos ayuntamientos han visto cómo las empresas adjudicatarias renunciaban a la instalación de la fibra óptica sin que el Gobierno exigiera responsabilidades.

Lucas ha sido tajante al respecto explicando que “en Soria tenemos decenas de localidades donde no se puede teletrabajar ni emprender; a veces ni siquiera se puede llamar al 112 con garantías en momentos de urgencia”.

Ante la inacción estatal, el Partido Popular ha reclamado que, si el Gobierno no ejerce sus competencias, permita a la Junta de Castilla y León actuar directamente con las operadoras para garantizar los 100 megas y el 5G en todo el mundo rural.

Infraestructuras: El engaño ferroviario y la A-15

La tercera PNL se centra en el "caos" de las infraestructuras ferroviarias y viarias.

El PP ha denunciado que la línea Soria-Torralba sufrirá un retraso de al menos otros seis meses en su reapertura, sumando un año y medio sin conexión con Madrid.

“Lo que nos plantea el PSOE es dejarnos año y medio sin tren y, si algún día desbloquean la electrificación, volverlo a cerrar otro tanto por falta de planificación”, ha criticado Cabezón.

Asimismo, han recordado el abandono de la Soria-Castejón, un proyecto que el actual líder socialista, Carlos Martínez, "lideraba en plataformas" en 2017 pero que lleva sin avances desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

En cuanto a las carreteras, el PP exige la licitación inmediata de los tramos pendientes de la A-15 y el desbloqueo de los tramos de Los Rábanos-La Mallona y Los Rábanos-Fuensaúco.

Cabezón ha concluido instando al diputado del PSOE por Soria a decidir si “se posicionará con los temas importantes para esta provincia o va a votar, como suele hacer siempre, con los intereses de Cataluña para mantener a Sánchez unos días más en la Moncloa”.

Finalmente, Lucas ha reafirmado el compromiso del Partido Popular: “Somos de hacer realidades y de cumplir hechos. Todos estos proyectos se tienen que materializar porque son vitales para que Soria pueda avanzar”, y ha concluido asegurando que “el 15 de marzo, los sorianos podemos enviar un mensaje claro a Sánchez: basta de abandono”.