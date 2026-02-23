Adecuación de salas de realidad aumentada en antiguo albergue de Medinaceli

Lunes, 23 Febrero 2026 14:56

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de adjudicación del contrato para la adecuación de salas de realidad aumentada en el antiguo albergue de Medinaceli.

El anuncio sitúa esta actuación en el marco de financiación asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y recoge un plazo de ejecución de cuatro meses. El inicio previsto es el 2 de marzo de 2026.

El contrato, de obras de reacondicionamiento, se ha adjudicado a la empresa Santisa Almazán SL, una pequeña y mediana empresa de Almazán, por un importe total de 71.879 euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medinaceli adoptó el acuerdo de adjudicación el 29 de diciembre de 2025.

La actuación consiste en una obra de reacondicionamiento en el antiguo albergue de Medinaceli para adecuar varias salas destinadas a contenidos de realidad aumentada, dentro del expediente municipal.

La propia documentación de la Plataforma la clasifica como “trabajos de reacondicionamiento”, con un plazo de ejecución de cuatro meses, y remite a una memoria técnica valorada para el detalle de las unidades de obra.

En términos divulgativos, la realidad aumentada permite que la persona visitante vea, a través de pantallas o dispositivos, información digital superpuesta al espacio físico real (imágenes, recreaciones o capas interpretativas), lo que facilita una visita más didáctica e inmersiva del recurso turístico y patrimonial.

El anuncio también señala que el procedimiento utilizado ha sido negociado sin publicidad y que el expediente preveía la invitación a un número limitado de operadores, con un número previsto de tres empresas capacitadas para contratar.

Procedimiento administrativo

La Plataforma publica también hoy un pliego de condiciones. No es otra adjudicación ni un contrato distinto.

Ese documento reúne las reglas del expediente y fija, entre otras cuestiones, el objeto de la obra, el plazo de ejecución, los requisitos para las empresas licitadoras, la garantía definitiva, la forma de presentación de ofertas y las condiciones técnicas y administrativas del contrato.

En este expediente, la Plataforma identifica expresamente el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas y los anexos.

La propia documentación permite comprobar que esos pliegos forman parte de la fase de licitación previa a la adjudicación.

El documento de pliegos recoge, por ejemplo, que el plazo de presentación de ofertas finalizó el 26 de diciembre de 2025, fecha anterior al acuerdo de adjudicación del 29 de diciembre. Por tanto, el “pliego de condiciones” actúa como base del procedimiento y marca las normas que deben cumplir tanto la administración contratante como las empresas que concurren.

Por tanto, el pliego dice qué se contrata, en qué condiciones y con qué reglas; la adjudicación dice a qué empresa se asigna finalmente el contrato y por qué importe.

En este caso, la Plataforma ha publicado en la misma fecha el documento de pliegos y el anuncio de adjudicación del expediente dentro del mismo procedimiento administrativo.