Trufax celebra segunda edición en Medinaceli para promocionar trufa negra de Soria

Lunes, 16 Febrero 2026 19:20

La segunda edición de la Feria de la Trufa de Medinaceli llega este fin de semana. Trufax quiere ser la ventana perfecta para descubrir, en el sur de la provincia, los motivos por los que el “diamante negro” sigue siendo el tesoro más codiciado en tierras sorianas.

Una semana después de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar, que ha cumplido su vigésimo tercera edición, Medinaceli se convertirá en el epicentro para los amantes de la trufa negra, convertida en mucho más que un producto gourmet.

En Medinaceli se cultiva uno de los tesoros más aromáticos de la provincia, gracias a su altitud y su clima únicos.

Trufax es la mejor ventana para descubrir la trufa, saborearla y vivirla como nunca.

El programa se abrirá el sábado por la mañana con la inauguración del mercado, el concurso de la mejor trufa, actividades infantiles, premios, demostración de espumosos y el gran concurso de tapas con trufa.

El domingo será la segunda jornada de la feria con la reapertura de los expositores, la búsqueda de trufa con perros, el almuerzo trufado y la clausura.

La fascinación por la Trufa Negra nos conecta con la historia: desde los banquetes imperiales de Egipto hasta la alta cocina clásica.

En Medinaceli, se quiere honrar ese legado ofreciendo un producto con unas propiedades organolépticas excepcionales.

La auténtica Trufa de Soria es inconfundible: de forma irregular, exterior rugoso y oscuro, y un interior repleto de finas venas blanquecinas que guardan el aroma más intenso del monte.

Programa

Sábado, 21 de Febrero

10:30h – Inauguración oficial del mercado.

11:00h – Concurso: «La mejor Trufa del Mundo».

12:00h – Gymkana Infantil: «Buscando Trufax».

12:30h– Entrega de los Premios Trufax 2026.

17:30h – Cómo hacer espumoso: demostración hecha por Bodegas Vilde.

19:30h– Gran Concurso de Tapas con Trufa.

20:30h– Cierre del mercado.

️Domingo, 22 de Febrero

10:30h – Reapertura del Mercado Trufero.

12:00h– Demostración de búsqueda de trufa con perros.

13:00h– Almuerzo Trufado.

14:30h – Clausura y cierre de Trufax 2026.