Eduardo Lallana da receta en su último libro para superar la peligrosa polarización

Lunes, 16 Febrero 2026 13:38

El último libro publicado de Eduardo Lallana da la receta para superar un mal que afecta a la política española: su peligrosa polarización.

Vivimos una sociedad extremadamente polarizada. En lo social, en lo cultural, en lo político, en otras dimensiones. Conservadores y progresistas, feminismo y machismo, las ciudades y el mundo rural, expulsión o inclusión de inmigrantes, unidad nacional o separatismos, discursos de odio o de integración, Norte-Sur, etc.

"La diversidad no es mala. Forma parte de la naturaleza humana. Y hemos de aceptarla e integrarla. Lo negativo son los extremos acentuados, la cerrazón. El estás conmigo o estás contra mí. O eres mi amigo o aliado o eres mi enemigo. Y al que no es como yo hay que destruirlo, eliminarlo. Actitudes radicales, cerradas, inflexibles, rígidas. No se hace posible el diálogo, el enriquecimiento mutuo de la diversidad. Y esas actitudes generan tensión, violencia, odio, que alteran nuestras relaciones, nuestra convivencia, nuestra felicidad y salud física y emocional", ha advertido Eduardo Lallana.

Olvidamos que nadie tiene la verdad completa. Lo decía A. Machado: ¿Tu verdad? No. La verdad. Y ven conmigo a buscarla.

Olvidamos el esfuerzo que hicieron nuestros representantes políticos en la transición española para concordar (viene de corazón, corazones con corazones) una Constitución. O la experiencia de Europa cuando en 1948, sectores sociales muy enfrentados por la segunda guerra mundial se pusieron de acuerdo para redactar y publicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y tenemos experiencia de los horrores de las guerras, de las dos Españas. Y experiencias recientes en otros lugares del mundo de destrucción, masacre, exterminio. Inhumano. Infernal.

¿Por qué toda esa polarización? ¿Cómo superarla? ¿Es condición natural del ser humano? El ser humano ¿es lobo o cordero? ¿O ambas cosas a la vez? Estas y otras preguntas las hacemos, buscando respuestas.

Personalmente se que el ser humano es complejo. Es polar: amor-odio, ternura-violencia, vida-muerte, construcción-destrucción, egocentrismo-altruismo, ego-esencia, etc.

Una de las raíces profundas de esta polarización, a juicio de Lallana, está en lo que llama los egos inflados.

Todos tenemos un ego, una estructura psíquica que nos ayuda a sobrevivir, a poner limites que respeten nuestra esencia e identidad. Y tenemos a la vez un yo profundo o nuestra esencia más pura, que esta hecha de Amor, Verdad, Belleza, Libertad, Justicia, Vida…

"Vivir desde un lado u otro, a mi juicio, marca la diferencia. Al menos intentar vivir y decidir desde nuestro lado más sano, la mayor parte del tiempo. Ya que nuestro ego nunca desaparece. Pero puede ser nuestro soberano que gobierna nuestra vida, creando sufrimiento o podemos tenerlo domesticado por nuestra esencia", ha resaltado.

Quizá el problema radica que nuestro sistema socioeconómico y cultural fomenta el cultivo y exaltación del ego y olvida la interioridad, nuestro yo profundo, los valores que nos constituyen.

"Humildemente he querido contribuir a este bienestar personal y social, a esta transformación que en el fondo reclamamos y necesitamos con la publicación reciente de mi libro Ser lo que somos, (Editorial ExLibric). Una llamada a nuestra profundidad, a nuestra naturaleza más pura, a nuestra esencia, a vivir desde lo que ya somos y tenemos, aunque hay que ser consciente de ello, cultivarlo y cuidarlo. Y si lo vivimos personalmente se propagará solo, como la luz. Es mi deseo, mi propuesta y mi oferta", ha concluido.