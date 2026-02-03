El PSOE denuncia "grave retraso histórico" en obras del hospital Santa Bárbara de Soria

Martes, 03 Febrero 2026 09:18

La candidata socialista a las Cortes regionales y portavoz en la Diputación de Soria, Esther Pérez, ha denunciado el "grave retraso histórico" en las obras del hospital Santa Bárbara, que siguen sin concluirse casi dos décadas después de su inicio, y ha advertido de que esta situación es el reflejo de un modelo sanitario agotado y sin planificación para la provincia de Soria.

“Las obras del Hospital Santa Bárbara comenzaron en 2007 con una primera fase. En 2012 se renunció a la segunda fase, y no fue hasta 2017 cuando se retomaron los trabajos. Estamos en 2026 y el hospital sigue en obras, después de anuncios reiterados y promesas incumplidas, el último con fecha anunciada para este mismo mes de enero”, ha recordado en un comunicado Pérez, quien in situ ha comprobado el nuevo “engaño”.

La candidata socialista ha recordado que este retraso continuado no es un problema técnico, sino una decisión política mantenida en el tiempo, que ha impedido dotar a la provincia de un hospital plenamente operativo y adaptado a las necesidades actuales y eso sin mirar la situación del Virgen del Mirón.

“No hablamos de un retraso puntual, sino de casi veinte años de improvisación, renuncias y anuncios vacíos. Soria no puede seguir esperando indefinidamente mientras otras provincias avanzan”, ha afirmado.

Pérez ha vinculado esta situación con la ausencia de planificación estratégica sanitaria en la provincia, recordando que Soria tiene hoy los mismos centros de salud que en 2015, sin inversiones relevantes ni una reorganización del modelo asistencial adaptado a la realidad territorial:

“Desde 2015 no se ha creado ni un solo centro de salud nuevo en la provincia y los comprometidos siguen a la espera. No ha habido una planificación estratégica ni una apuesta clara por reforzar la Atención Primaria pese a la dispersión, el envejecimiento, la cronicidad y las distancias”, ha denunciado.

La candidata ha subrayado que, aunque la provincia mantiene cerca de 86.000 tarjetas en la actualidad, la presión asistencial no ha disminuido, sino que se ha agravado por el envejecimiento y la cronicidad.

A ello se suma un incremento muy significativo de la temporalidad en Atención Primaria, que dificulta la continuidad asistencial y la estabilidad de los equipos y un incremento de las reclamaciones de los usuarios.

En la provincia de Soria, las reclamaciones sanitarias han experimentado un incremento muy significativo en la última década.

En 2015 se registraron 220 reclamaciones. En 2024, esa cifra asciende a 858 reclamaciones lo que supone un incremento cercano al 300 por ciento.

Las quejas se concentran de forma mayoritaria en la atención especializada, especialmente en traumatología, consultas externas y pruebas diagnósticas, así como en urgencias y, cada vez más, en atención primaria lo que evidencia un deterioro estructural del sistema sanitario en el territorio.

“Hay menos tarjetas, pero más necesidad de atención. Y el sistema se está sosteniendo con más temporalidad y más rotación de profesionales, especialmente en el medio rural”, ha advertido.

Pérez ha recordado además que los datos de reclamaciones y listas de espera reflejan el deterioro del servicio sanitario en la provincia:

796 pacientes en lista de espera quirúrgica.

Más de 1.000 personas esperando una prueba diagnóstica.

Pacientes con más de 200 días de espera para una ecografía y más de 150 días para una resonancia magnética.

Más de 10.000 personas esperando una primera consulta con el especialista.

La candidata socialista ha señalado que esta falta de apuesta afecta también a los centros de salud comarcales, como los de El Burgo de Osma, Almazán, San Leonardo y otros municipios, que siguen funcionando con las mismas infraestructuras y recursos que hace más de una década, pese a ser clave para garantizar la atención sanitaria en una provincia extensa y dispersa.

Frente a este escenario, Pérez ha defendido la necesidad de un nuevo modelo sanitario para Soria, basado en la ordenación del territorio y el criterio de los 30 minutos:

“Defendemos un modelo que garantice que cualquier soriano o soriana tenga acceso a la Atención Primaria y a los servicios básicos en un máximo de 30 minutos. Eso exige centros de salud fuertes, hospitales plenamente operativos y plantillas estables. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de derechos”, ha reiterado.