El alcalde de Cabrejas del Pinar garantiza continuidad de tienda en pueblo

Martes, 03 Febrero 2026 09:23

El alcalde de Cabrejas del Pinar, Javier Pascual, ha trasladado a los vecinos un mensaje de tranquilidad, claridad y compromiso, sobre el mantenimiento de la tienda de productos de primera necesidad en el municipio.

El mensaje llega tras la recogida de firmas impulsada por el Grupo municipal del PP, para reclamar apoyos para su mantenimiento y advirtiendo del grave perjuicio que supondría su cierre.

Pascual ha resaltado en un comunicado que se trata sólo de un establecimiento comercial, sino de un servicio esencial para la vida diaria del pueblo y, muy especialmente para nuestros mayores.

"Desde el Ayuntamiento compartimos la preocupación existente y nuestro objetivo es claro: que Cabrejas del Pinar no pierda este servicio básico. En ningún momento ha existido voluntad de desatender las necesidades de nuestros vecinos", ha resaltado.

Pascual ha dejado constancia de que todas las actuaciones municipales se están llevando a cabo con total respeto a la legalidad vigente, garantizando la igualdad de oportunidades y el correcto uso de los recursos públicos.

La apertura y gestión de un servicio de estas características debe de cumplir una serie de trámites administrativos obligatorios que no pueden obviarse, ya que hacerlo supondría una irresponsabilidad institucional y podría poner en riesgo la continuidad futura del propio servicio.

El Ayuntamiento está trabajando activamente, según ha resaltado Pascual, para que el proceso permita la apertura de una nueva tienda que garantice el abastecimiento del municipio, buscando la mejor solución posible dentro del marco legal.

"Entendemos la urgencia de la situación y estamos actuando con la mayor agilidad que la normativa permite. Pido a los vecinos comprensión y confianza. Este equipo de gobierno está comprometido con el bienestar de nuestro pueblo y seguirá trabajando para que se mantengan los servicios esenciales que se merece", ha recalcado.

Un cordial saludo.

Javier Pascual.