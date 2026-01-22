Casarejos baila las danzas del paloteo en sus fiestas de invierno

Casarejos comenzará este jueves a celebrar sus fiestas patronales en honor a San Ildefonso y la Virgen de la Paz, en las que se volverán a bailar las danzas del paloteo.

Las fiestas se prolongarán hasta el domingo 25 de enero, con un programa que incluye actos religiosos, actividades culturales, propuestas infantiles, competiciones populares y verbenas nocturnas-

El programa se abrirá este jueves, a las siete d ela tarde, con las Vísperas y la Luminaria, acompañadas de sobadillos y moscatel, una costumbre muy arraigada entre los vecinos.

El viernes 23 de enero se centrará en celebrar la festividad de San Ildefonso, uno de los patrones de Casarejos.

A las 12:30 horas, comenzará la misa cantada, acompañada de las tradicionales danzas de paloteo en el interior de la iglesia y la posterior procesión con la imagen de San Ildefonso.

A las 21:00 horas, se celebrarán los disfraces infantiles, seguidos de un baile a cargo de la Orquesta “Ingenio”, que será la encargada de animar la velada.

La música continuará entrada la madrugada, ya que a la 1:00 horas tendrá lugar la verbena, nuevamente a cargo de la misma orquesta

El sábado 24 de enero será la jornada festiva dedicada a la Virgen de la Paz, patrona del municipio.

A las 13:00 horas, se celebrará la misa cantada en su honor, también acompañada de danzas de paloteo en la iglesia y la posterior procesión con la Virgen, un acto de gran relevancia religiosa y cultural para el pueblo.

Por la noche, a las 21:00 horas, se celebrará un baile a cargo de la Orquesta “Nueva Era”, que repetirá actuación en la verbena de la 1:00 horas-

El domingo 25 de enero se cerrarán las fiestas con una jornada con actividades para todos los públicos.

A las 12:00 horas, se celebrará la misa de difuntos en la parroquia, un acto solemne en recuerdo de los vecinos fallecidos.

Por la tarde, a las 16:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables infantiles en el polideportivo, y a continuación, a las 17:00 horas, se disputará el campeonato de brisca, seguido a las 17:30 horas por el campeonato de guiñote, que tendrá lugar en el Mesón Julio.



La tarde continuará a las 20:30 horas con una animada charanga, que recorrerá el pueblo llenándolo de música y ambiente festivo.

Finalmente, a las 21:00 horas, se celebrará un aperitivo en el polideportivo, que servirá como despedida.