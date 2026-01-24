Las danzas del paloteo se vuelven a bailar en Casarejos

La iglesia parroquial de Casarejos, en la festividad de la Virgen de la Paz, se ha vuelto a llenar de vecinos e hijos de este pueblo soriano de Pinares para presenciar las danzas del paloteo.

Los ocho danzantes, conocidos como ‘paloteadores’, han vuelto a interpretar, tras hacerlo ayer en la festividad de San Ildefonso, siguiendo el redoble de tambores y las notas de la gaita, las once danzas tradicionales del paloteo de origen celtíbero, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Paz.

Estas danzas, que también se bailan en San Leonardo de Yagüe y Aldea del Pinar (Burgos) se dejaron de interpretar durante la Guerra Civil y se recuperaron hace años.

Estas danzas se enmarcan en las que hubo en diversas poblaciones del antiguo alfoz de Hontoria, de las que persisten las de Casarejos, San Leonardo de Yágüe y Hontoria del Pinar, aunque también, en ocasiones de relieve, se siguen bailando en Navas del Pinar.

Otra peculiaridad es que al término de la función los danzantes bailan caminando hacia atrás por el pasillo central de la parroquia.

Tras la homilía, el párroco ha dado paso a la tradición. Los dos bobos, nombre que reciben los jóvenes encargados de repartir los palos de madera de acebo y reponerlos en caso de ruptura, se han acercado hasta el altar seguidos de los danzantes ataviados con trajes propios de una época goyesca: pantalones cortos rojos, medias blancas con calados, camisa blanca, corbata negra, chaqueta de estampados florales, pañuelo anudado en la cabeza y capa negra.

El tambor ha empezado a sonar hasta que la gaita se ha dejado oir acabando con el redoble del tamboril.

Uno de los paloteadores ha dado con su palo un pequeño toque de aviso, comenzando la representación de todas las danzas en las que intercambian entre sí los golpes con los palos, complicando y acelerando cada vez más el ritmo conforme han interpretado los once bailes.

Al final la escenificación, los ‘paloteadores’ han terminado el baile con la conocida “gracia” danzando hacia detrás.

Tras las danzas del paloteo, no se ha podido procesionar a la imagen de la Virgen de la Paz, para evitar el peligro del suelo helado en diferentes calles del municipio.

Se han bailado dos jotas en la entrada de la iglesia.