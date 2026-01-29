La normalidad regresa a colegio de Navaleno tras refuerzo de seguridad

Jueves, 29 Enero 2026 08:18

Los alumnos del colegio de Navaleno, integrados en el CRA Pinar Grande, han regresado este miércoles a las clases tras dos jornadas en las que se han visto alterados sus horarios y formación.

El regreso a las aulas ha sido posible gracias a la implantación de un refuerzo en la seguridad del centro.

La Consejería de Educación ha asumido el coste de la contratación de un vigilante de seguridad que permanecerá en el colegio hasta final de curso.

El director provincial de Educación, Alfredo de Pablo, ha señalado que el acuerdo ha sido posible gracias a la "coordinación efectiva entre todas las administraciones".

De Pablo ha reconocido que comprendía la tensión vivida por las familias de Navaleno, tras el regreso al pueblo del hombre acusado de violencia de género y que la pasada semana provocó un incidente en el colegio.

En su opinión, los esfuerzos institucionales han logrado que "ese miedo se haya visto en algo atenuado", lo que ha motivado a los padres a retomar la actividad lectiva con normalidad.

La formación online ha permitido que durante los dos días en el que los alumnos no han acudido al colegio se haya podido avanzar en el temario.

Madres y padres de alumnos del centro pinariego mantenían en la jornada del martes una reunión con el dubdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y éste les transmitía el compromiso de la administración que representa para intensificar la vigilancia, por parte de la Guardia Civil en el colegio de Navaleno.

En ese acuerdo entre administraciones, la Consejería de Educación se comprometía a financiar el coste del trabajo de una persona como vigilante de las instalaciones durante el horario escolar, de lunes a viernes, hasta finalizar el actual curso escolar en el mes de junio.

Los progenitores de los alumnos del colegio sacaron de clase el lunes 26 tras conocer que se encontraba en el pueblo el hombre de 39 años que provocó altercados en el centro el jueves 22 llevándose a sus dos hijos, de seis y dos años, con los que se atrincheró en el domicilio familiar hasta que desistió tras la negociación con la Guardia Civil.

Las amenazas vertidas a profesores del colegio de Navaleno, unido a los antecedentes con daños causados en 2025 en el Centro de Salud en San Leonardo, llevaba a la Comunidad local a sospechar que se podían registrar nuevos incidentes por lo que, ante todo, querían proteger la situación de los más pequeños.