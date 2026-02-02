Covaleda se suma a la red de Aula Mentor con un aula en la Casa de Cultura

Lunes, 02 Febrero 2026 11:38

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Covaleda y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula Mentor".

El acuerdo, firmado el 20 de enero, establece el marco de colaboración para ofrecer cursos de formación a distancia, con apoyo presencial en el municipio, además de servicios de información, orientación y acompañamiento al alumnado.

El convenio lo suscriben el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Covaleda, José Llorente, y la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, en representación del Ministerio.

El programa Aula Mentor es una iniciativa estatal de formación abierta y flexible dirigida a personas adultas. Su finalidad es mejorar la cualificación, ampliar la cultura y facilitar el desarrollo de competencias personales y profesionales mediante entornos de aprendizaje basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El modelo combina la formación online con una red de aulas físicas en todo el territorio y presta especial atención a municipios alejados de grandes núcleos urbanos, con el fin de ampliar oportunidades de aprendizaje y de reducir la brecha digital.

La iniciativa se caracteriza por la ausencia de requisitos de acceso, la flexibilidad de horarios y el aprendizaje al ritmo de cada persona. La matrícula permanece abierta durante todo el año, salvo en agosto, y permite pausar y retomar el progreso sin perder el trabajo realizado. El catálogo se organiza en áreas formativas e incluye cursos orientados a competencias digitales, cultura general y mejora profesional, además de itinerarios vinculados a estándares de competencia.

El funcionamiento se apoya en la matrícula, la plataforma y la tutoría. La inscripción se realiza, con carácter general, de forma presencial en cualquier aula Mentor. Tras la matrícula, el alumnado accede a la plataforma virtual, donde se encuentran los materiales, las actividades y los recursos del curso, y donde mantiene la comunicación con el tutor o tutora asignado. Al finalizar, el programa prevé evaluación final y certificado expedido por el Ministerio.

Casa de Cultura

En Covaleda, el servicio se prestará en la Casa de Cultura de Covaleda, en la calle San Quirico y Santa Julita, número 12. El Ayuntamiento aportará las instalaciones y el equipamiento, garantizará la conexión a internet y asumirá el mantenimiento para asegurar la disponibilidad del aula. Además, designará una persona responsable de la administración del servicio, que atenderá al alumnado en la matriculación, el uso de la plataforma y la organización de las pruebas presenciales.

El convenio prevé, cuando proceda, una atención específica en materia de información y orientación profesional para la ciudadanía. Este apoyo facilita la elección de cursos e itinerarios ajustados a las necesidades de cada persona, con la posibilidad de vincularlos a procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías de aprendizaje no formal.

Por parte del Ministerio, la Unidad de Orientación Profesional y Aprendizaje a lo largo de la Vida facilitará las cuentas de acceso a los cursos y los recursos en línea. Además, seleccionará y formará a coordinadores y tutores telemáticos con arreglo a los principios de mérito y capacidad, formará al personal administrador del aula y certificará el aprendizaje tras la superación de la evaluación final.

Desde el punto de vista económico, el convenio no contempla aportaciones entre las partes y se apoya en un modelo sostenible vinculado a la matrícula del alumnado, que cubre los costes tutoriales. El Ayuntamiento gestionará la matriculación, las compensaciones a tutores y los gastos de funcionamiento del aula, con los límites previstos en el propio convenio.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otro periodo de igual duración. Para el seguimiento se constituirá una comisión integrada por dos representantes del Ayuntamiento y tres del Ministerio, con funciones de vigilancia, interpretación y propuesta de mejora.