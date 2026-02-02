Las borrascas llenan el embalse de la Cuerda del Pozo

Lunes, 02 Febrero 2026 11:27

Las reservas de agua han crecido de forma significativa en la última semana en el embalse de la Cuerda del Pozo, tras el tren de borrascas que ha regado la Península.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 189,577 hectómetros cúbicos de agua, el 76,20 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 168,672 hectómetros cúbicos, el 67,80 por ciento.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 66,50 litros por metro cuadrado.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 164,415 hectómetros cúbicos de agua, el 66,09 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 20,905 hectómetros cúbicos.