Lunes, 02 Febrero 2026
Buscar
Cubierto con probabilidad de lluvia
7.3 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Pinares

Provincia | Pinares

Las borrascas llenan el embalse de la Cuerda del Pozo

Las reservas de agua han crecido de forma significativa en la última semana en el embalse de la Cuerda del Pozo, tras el tren de borrascas que ha regado la Península.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 189,577 hectómetros cúbicos de agua, el 76,20 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 168,672 hectómetros cúbicos, el 67,80 por ciento.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 66,50 litros por metro cuadrado.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 164,415 hectómetros cúbicos de agua, el 66,09 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 20,905 hectómetros cúbicos.

 

 

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Pinares

Id propio: 96251

Id del padre: 85

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia