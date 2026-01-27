SORIA FUTURO cierra 2025 con crecimiento de inversión aprobgada

Martes, 27 Enero 2026 13:57

La Sociedad de Inversión SORIA FUTURO hace balance positivo del año 2025 con un crecimiento en la cifra de inversión aprobada anual del 27,89 por ciento con respecto al ejercicio 2024.

En 2025 se aprobaron operaciones de inversión (equity y préstamo participativo) por importe de 1.215.000 euros, lo que supone la cifra más elevada de inversión aprobada de la última década y que confirma el buen encaje actual de los instrumentos financieros ofrecidos por la entidad a las empresas de las provincia de Soria.

En concreto, SORIA FUTURO ofrece líneas de Préstamos Participativos y Participaciones Directas en Capital Social para empresas ubicadas en la provincia de Soria, tanto para la financiación de inversiones fijas como de circulante.

Además, puede acompañar estratégicamente los proyectos en los que invierte, siendo un valor añadido especialmente relevante en etapas empresariales tempranas.

Las operaciones aprobadas en el año 2025 han estado enfocadas principalmente en los sectores transición energética, turismo, industria forestal, agroalimentario, ocio y TIC.

A cierre de 2025, SORIA FUTURO acumula una inversión inducida total de 89,35 millones de euros multiplicando por más de 10 veces su inversión directa acumulada que asciende a 8,35 millones de euros.

El empleo esperado global de las inversiones acumuladas de SORIA FUTURO se aproxima a un millar de personas con datos de cierre del pasado ejercicio.

A lo largo del año 2025, SORIA FUTURO ha incrementado su capacidad de inversión en 1 millón de euros adicional gracias al respaldo del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León con la firma en Diciembre de un nuevo contrato programa dirigido a financiar las necesidades de inversión y capital circulante de proyectos empresariales viables ubicados en la provincia de Soria que contribuyan a incentivar la actividad económica y estimulen la revitalización geográfica.

Con esta actuación, el tamaño total de SORIA FUTURO se eleva en la actualidad hasta los 5,9 millones de euros, un 78,78% superior al de su puesta en marcha en 2002.

Asimismo, durante el año 2025 ha firmado un importante acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa InvestEU, para facilitar el acceso a financiación a microemprendedores y emprendedores sociales en la provincia de Soria.

En concreto, se trata de un programa de cobertura de riesgos de hasta 2 millones de euros cuyo objetivo es contribuir a la revitalización demográfica del territorio.

SORIA FUTURO se puso en marcha en el año 2002, está participada por Caja Rural de Soria, el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria y su objetivo no es otro que el de tratar de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia de Soria gracias a la inversión directa y acompañamiento estratégico a sociedades mercantiles ubicadas en la provincia de Soria.

Las inversiones de SORIA FUTURO se centran especialmente en etapa temprana (71,74 por ciento de las inversiones en fase semilla y start up) y en aquellos sectores con gran potencial de desarrollo provincial (datos a cierre de 2025):

 Transición Energética (41,66% de la inversión directa)

 Industria Forestal (13,90% de la inversión directa)

 Salud (13,50% de la inversión directa)

 Agroalimentario (11,09% de la inversión directa)

 TIC (8,27% de la inversión directa)

 Turismo (8,12% de la inversión directa)

 Industrial (2,87% de la inversión directa)

 Transferencia Tecnológica (0,60% de la inversión directa)

Los proyectos que forman parte y han formado parte de la cartera de inversiones están repartidos por toda la geografía provincial siendo, en muchos casos, importantes dinamizadores económicos de sus comarcas.

A lo largo de 2025, la entidad celebró su I Encuentro de Empresas Invertidas por SORIA FUTURO, un acto que fue inaugurado por el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina y que reunió a cerca de un centenar de personas con el claro objetivo de facilitar el networking entre todas las empresas invertidas por SORIA FUTURO, generando interesantes conexiones, sinergias y nuevas oportunidades de negocio.



