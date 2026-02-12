El Campus de Soria da bienvenida a nuevos estudiantes Erasmus del segundo cuatrimestre

Jueves, 12 Febrero 2026 14:05

El salón de actos del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid acoge mañana viernes, 13 de febrero, a las 13 horas el acto de bienvenida institucional a los estudiantes internacionales que se incorporan al Campus de para realizar una estancia de movilidad de estudios durante el segundo cuatrimestre del curso 2025-2026.





En total, llegarán diecinueve estudiantes procedentes de Francia, Italia, Croacia, Turquía y Reino Unido.

Sumados a los que ya lo hicieron durante el primer cuatrimestre, el número total de estudiantes internacionales que habrán pasado por el Campus de Soria a lo largo del curso 2025-2026 asciende a 57.

Esta cifra supera la del curso anterior (51) y refleja la ya consolidada dimensión internacional del Campus dentro de la UVa.



La iniciativa, organizada por el Vicerrectorado del Campus de Soria y la Facultad de Traducción e Interpretación, contará también con la presencia de los coordinadores de Relaciones Internacionales de las distintas facultades, las becarias de colaboración del Servicio de Relaciones Internacionales de la UVa y la responsable del Servicio de Deportes.



El acto institucional se completará por la tarde con una visita guiada por la ciudad de Soria.





