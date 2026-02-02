Comunidad Seminci 2026 acerca el cine de autor a Soria

Lunes, 02 Febrero 2026 16:44

La quinta edición de Comunidad Seminci arranca el 11 de febrero un ciclo itinerante que acercará a seis ciudades de la Comunidad, una de ellas Soria, a cuatro películas internacionales, en un total de 24 proyecciones.

El programa de 2026 incluye cuatro largometrajes estrenados en la 69ª edición de Seminci, celebrada en octubre de 2024, procedentes de cinematografías tan diversas como la estadounidense, italiana, francesa y noruega: Blue Sun Palace, de Constance Tsang; Vermiglio, de Maura Delpero; La receta perfecta, de Louise Courvoisier, y Sex, de Dag Johan Haugerud.

Esta iniciativa conjunta de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y la Filmoteca de Castilla y León nació en 2021 con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura cinematográfica y al cine de autor en toda la región. Comunidad Seminci pretende replicar el espíritu del festival más allá de su cita otoñal habitual, ampliando la difusión de películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Valladolid proyectadas en sus versiones originales subtituladas.

De este modo, el público castellano y leonés de otras capitales, y de localidades más pequeñas, puede acceder a propuestas cinematográficas menos comerciales, fomentando una cultura cinéfila de calidad en la comunidad autónoma.

La nueva edición de Comunidad Seminci cuenta con la colaboración imprescindible de los Ayuntamientos de las ciudades donde tendrán lugar las proyecciones, en este 2026 el programa se abrirá en febrero en Salamanca, dentro de la programación habitual de la Filmoteca, y en Ávila, Béjar, La Bañeza, Ponferrada y Soria.

La selección de 2026 ofrece un mosaico de estilos y temas que refleja la diversidad y riqueza del cine contemporáneo de autor, con una fuerte presencia de mujeres cineastas. Responde también al compromiso de Seminci de dar visibilidad a nuevas voces cinematográficas. Todas ellas abordan, desde ángulos diversos, temas universales como la identidad, las relaciones humanas o la memoria.