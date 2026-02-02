José Damián Ferrero encabeza renovación de candidatura del PP a autonómicas 2026

José Damián Ferrero Monge encabeza la renovación de la candidatura del Partido Popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El 75 por ciento de la candidatura está conformada por personas que se estrenan en estos comicios.

El Partido Popular de Castilla y León ha presentado hoy las listas completas a las Cortes de Castilla y León, unas candidaturas que combinan experiencia y renovación, con el objetivo de llevar al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a volver a ganar las elecciones autonómicas de marzo.

La candidatura, en el caso de Soria, apuesta por la renovación respecto a la presentada hace cuatro años, en las elecciones autonómicas de febrero de 2022.

El PP ha subrayado la presencia en todas las listas provinciales, de jóvenes menores de 35 años, que refuerzan la presencia de perfiles con experiencia de gestión y amplio conocimiento de la realidad de nuestra Comunidad.

También hay un importante número de mujeres en todas las candidaturas y en siete de ellas son números uno a las Cortes de Castilla y León.

La candidatura presentada en Soria es la siguiente:

1) Rocío Lucas Navas. Partido judicial de El Burgo de Osma.

2) José Damián Ferrero Monge (59 años). Partido judicial de Soria.

3) Irene Carmona Jiménez (27 años). Partido Judicial de Soria.

4) Ángel Barca Delso (28 años). Partido Judicial de Soria.

5) Úrsula Sanz Pascual (34 años). Partido Judicial de Almazán.

6) Jesús Ángel Peregrina Molina. (59 años). Partido Judicial de Almazán.

7) Begoña Martínez Gómez. (39 años). Partido Judicial de El Burgo de Osma.

8) Carlos González Pérez (62 años). Partido Judicial de Almazán.

Rocío Lucas es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha sido Viceconsejera de Función Pública y Modernización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León hasta julio de 2019 y desde ese año hasta este año

José Damián Ferrero es licenciado en Derecho, funcionario de carrera de la Agencia Tributaria. Desde 2023 es concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria.

Irene Carmona es concejala en Ágreda y presidenta de NNGG de Soria, con formación en Derecho y Relaciones Internacionales. Actualmente presta servicios jurídicos en un despacho de abogados.

En 2022, el PP presentó a las elecciones autonómicas como cabeza de lista a Rocío Lucas, Pedro Antonio Heras –tercera legislatura- como segundo; Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos de Jalón, como tercero.

La cuarta y quinta plaza en la candidatura fueron para los alcaldes de Ólvega y Vinuesa, Elía Jiménez y Juan Ramón Soria, respectivamente.

Como suplentes en 2022, el PP presentó a la hoy alcaldesa de Duruelo de la Sierra, Cristina Rubio; la concejala del Ayuntamiento de Almazán, Mónica Machín, y el hoy concejal en el Ayuntamiento de Soria y senador, Javier Jiménez Santamaría.