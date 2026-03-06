CSIF gana elecciones de la Administración General de la Junta en Soria

Viernes, 06 Marzo 2026 13:34

El sindicato CSIF ha ganado las elecciones sindicales celebradas ayer jueves en la Administración General de la Junta en Soria, al obtener 18 delegados en la Junta de Personal y los diferentes comités de empresa de personal laboral, que suman un total de 60 representantes.

Así, CSIF ha obtenido el 30 por ciento de la representación, y ha conseguido dos delegados más “gracias a la defensa de los intereses de los empleados de Carreteras y del operativo de incendios”.

La Junta de Personal ha descendido de 21 a 17 delegados, consecuencia de la pérdida de funcionarios en la administración autonómica de Soria.

CSIF viene denunciando la existencia de unas 300 vacantes de puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que no se cubren y que, por tanto, afecta a la calidad y eficiencia de los servicios territoriales afectados.

En este contexto de reducción de cuatro representantes en la Junta de Personal, CSIF mantiene los 6 que tenía, por lo que el número de votos recibidos ha sido mayor, y continúa siendo el primer sindicato de los funcionarios de la Junta en Soria.

El presidente de CSIF Soria, Enrique Guiu, ha agradecido la confianza y el apoyo mayoritario recibido de los trabajadores de la Administración General de la Junta de Soria, lo que también supone una responsabilidad.

Ha afirmado que “nos ponemos ya a seguir trabajando y defendiendo la mejora de las condiciones laborales de las plantillas de los empleados públicos de la administración autonómica”.

A los 18 delegados de CSIF le sigue UGT con 16, CCOO con 15, USCAL 5, CGT 4, APRECE 1 y SATSE 1.

Primera fuerza sindical en AGCyL en la Comunidad

El sindicato CSIF se consolida como la primera fuerza sindical de la Administración General de la Junta de Castilla y León (AGCYL) en la Comunidad con 164 delegados (el 22,7% de la representación total), tras finalizar ayer el proceso de elecciones en las nueve provincias, que ha supuesto 27 representantes más.

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha anunciado que se pone ya a disposición de los trabajadores de la Administración de la Junta “para trabajar de forma inmediata con el Gobierno autonómico que se decida el próximo 15 de marzo, para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y la calidad de los servicios públicos, esenciales para el desarrollo y futuro de una Comunidad como la nuestra”.

Castro ha recordado que las 16 medidas principales de actuación en función pública que ha concretado CSIF, y que ha trasladado estas semanas a los partidos políticos, son un buen referente para iniciar el diálogo, el trabajo y la negociación.

El líder de la primera organización sindical de las administraciones públicas, y también de la Administración General de la Junta, ha subrayado “que el apoyo recibido y la fuerza que nos otorgan los empleados públicos, pero también cada vez más trabajadores de la empresa privada, debe hacer reflexionar a la Junta, merecemos que se nos escuche y es justo que se nos incluya en el Diálogo Social, para que ese foro represente toda la realidad social de Castilla y León y no solo una parte”.