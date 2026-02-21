La CHD reduce a alerta naranja cuatro puntos en Duero soriano

Sábado, 21 Febrero 2026 08:56

La Confederación Hidrográfica del Duero ha amanecido este sábado sin alertas rojas en el cauce del Duero en su recorrido por la provincia. Se ha reducido el peligro a cuatro puntos con alerta naranja.

https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real

Con alerta naranja, se recomienda tomar precauciones y mantenerse información de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales y al aire libre pueden verse alteradas.

Tras varios días con alerta roja, la salida del embalse de la Cuerda del Pozo está hoy sábado con alerta naranja, con un caudal de 64,77 metros cúbicos por segundo, aunque con tendencia ascendente.

Los otros tres puntos con alerta naranja se encuentras en Garray, Gormaz y Navapalos.

En Garray, el caudal del río es de 82,62 metros cúbicos, con tendencia descendente.

En Gormaz es de 123,22 metros cúbicos por segundo, igualmente con tendencia descendente, y en Navapalos, de 155,36 metros cúbicos por segundo, con tendencia estable.