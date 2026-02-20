Ángel Rodríguez: "Si damos la mejor versión estaremos capacitados para ganar"

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha deseado que su equipo sea atrevido y con vocación ofensiva en la visita que gira el próximo domingo al filial del Deportivo de la Coruña.

https://www.youtube.com/live/mDLwKKaw2R0

Rodríguez ha ofrecido este viernes su habitual rueda de prensa tras el entrenamiento matinal y en la misma, ha reconocido que después de una victoria “la semana de trabajo es mucho más tranquila y con menos carga en la mochila” ya ha dejado claro que “lo más importante es que el equipo siga creciendo y que siga subiendo el nivel de entrenamiento”, por lo que ha confiado en vivir un buen final de temporada.

“Es un partido difícil y para saber dónde estamos, pero no va a ser definitivo para la temporada”, ha destacado el técnico rojillo.

“Nos vamos a enfrentar a un rival completo y si damos la mejor versión estaremos capacitados para ganar”, ha señalado Rodríguez, que ha pedido “posicionar al equipo mentalmente y anímicamente para que fuera de casa siga mostrando la entereza que ha mostrado y poder regresar a Soria con los tres puntos y una sonrisa”.

En cuanto a las bajas para este encuentro, Ángel Rodríguez ha dicho que recupera a algún jugador para este encuentro, como Alex Gil, y mantiene las dudas de Héctor Peña y Jony, que podrían viajar, aunque Ángel se ha mostrado partidario de “no correr riesgos porque hay que ser precavidos y que puedan afrontar con garantías y sin recaídas el tramo final de la temporada”

Sobre el Deportivo Fabril, rival de este domingo, segundo en la clasificación, Rodríguez les ha destacado como “un equipo atrevido y divertido, con jugadores que en ocasiones juegan en Segunda división, por lo que poseen un un ritmo muy alto, superior al de esta catetgoría”.