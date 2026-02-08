El Numancia sigue sin reaccionar sobre el terreno de juego

Domingo, 08 Febrero 2026 19:47

El Numancia sigue sin reaccionar y salir de su errática trayectoria del año 2026. En Salamanca, sólo han sumado un empate, a pesar de jugar la última media hora con un jugador más.

La primera parte ha reflejado poca intensidad por parte de los dos equipos.

El Numancia ha conseguido ponerse en ventaja gracias a un regalo de su rival, en forma de autogol entre Souley y Parra.

Pero le ha durado poco la alegría. Siete minutos después, un centro de Parra desde la derecha lo ha mandado a la red Javi Delgado con la colaboración del guardameta numantino Iván Martínez, que ha medido mal su salida.

De nuevo con tablas en el marcador, los dos equipos han rivalizado en imprecisiones.

El Salamanca CF UDS ha podido adelantarse con un disparo de Cristeto que ha salvado, ahora sí, Iván Martínez en el palo corto y el Numancia ga tenido dos ocasiones por mediación de Dani García.

Pero si en la primera parte los dos equipos han demostrado poco, en la segunda el balance ha sido peor.

Los minutos han ido pasando marcados por el tedio y la falta de profundidad y acierto de los dos equipos.

Con ello, apenas se han registrado ocasiones. Javi Delgado ha tenido una para el Salamanca y Dani García no ha llegado dentro del área para el Numancia en la mejor aproximación visitante.

Con veinte minutos para el final, más el descuento, el local Souley ha visto la roja directa por una dura entrada sobre un rival.

Con uno menos, el entrenador salmantino ha movido el banquillo y ha metido una doble punta con Servetti y Javi Delgado, pero el partido parecía condenado al empate, porque ningún equipo ha hecho méritos para ganar.

El Numancia, para su desgracia, no ha sido capaz de generar peligro a pesar de tener un jugador más sobre el terreno de juego.

Con ello, el equipo de Ángel Rodríguez continúa su letanía por el grupo I de Segunda RFEF, después de haber demostrado, en la primera vuelta, que había capacidad para remontar. Tras una semana marcada por la polémica de la directiva, los que tienen que hablar sobre el campo, siguen sin hacerlo.

Suspensión

En la décimo novena jornada, la Gimnástica Segoviana ha tenido que suspender el encuentro frente al Marino de Luanco, debido a que el terreno de juego tenía un manto de seis centímetros de nieve a pocas horas de comenzar el encuentro.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=22&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=22

La suspensión del partido no ha sacado a la Segoviana de los puestos de fase de ascenso (tercero, con 39 puntos, pero sí le ha hecho perder el paso con respecto al Deportivo Fabril y al Oviedo Vetusta, que han ganado en sus respectivos compromisos frente a la Sarriana (2-1) y Burgos B (1-2) y se sitúan ahora a seis y cuatro puntos (45 y 43) respectivamente del conjunto azulgrana, en una jornada en la que han destacado dos goleadas importantes, la del Valladolid Promesas frente al Real Ávila (7-2), y la del Rayo Cantabria frente al Sámano, al que superó por un contundente 7-0.

En el resto de la jornada, el Atlético Astorga ha ganado 3-0 al Bergantiños; y el Lealtad y el Ourense han firmado tablas, en ambos casos con empate a uno, frente al Langreo y Coruxo, respectivamente.

Con todos estos resutlados, el Numancia es octavo en la clasificación, con 33 puntos, los mismos que el Bergantiños, séptimo. El Salamanca es sexto con 36 puntos.

La zona de promoción la cierra el Ourense, con su quinta plaza y sus 37 puntos. El Numancia tiene cuatro puntos menos. El Coruxo es cuarto con 38 puntos.