Ólvega une tradición y solidaridad en su jornada de la matanza

Domingo, 08 Febrero 2026 19:58

Un millar de olvegueños han participado este domingo en la vigésimo primera edición de la jornada de la matanza del cerdo, que este año ha cambiado de formato, uniendo la tradición a la solidaridad.

En esta edición, las personas que han acudido al centro social de Ólvega han tenido que abonar dos euros para adquirir un vale que le daba derecho a degustar un plato con productos de la matanza.

La recaudación obtenida se ha destinado a la asociación Sindrome 22q11.

Las mujeres de varias asociaciones han colaborado en esta jornada, realizando, por ejemplo, todo el proceso de la elaboración de las morcillas, o el adobo de la carne para la elaboración de los chorizos.

Como complemento, las jornadas han tenido durante la última semana una exposición sobre la matanza, con videos de las fábricas que han existido en Ólvega e imágenes de la antigua Revilla y del Moncayo.

Además, en la inauguración de la exposición, los niños se han acercado a los pasos de esta tradición que fue la despensa de muchas familias en Castilla. Los menores se han encargado de elaborar los embutidos, de la mano de las asociaciones de Ólvega.