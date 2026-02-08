Marina Muñoz y Jarno Pousada ganan el Duatlón de Soria

Marina Muñoz, de Deporama Triatlón Soriano; y Jarno Pousada, de Cidade de Lugo Fluvial, se han impuesto en el Duatlón de Soria, segundo y último clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón 2026 que se celebrará en unas semanas en Cáceres.

Además de las carreras élite se han disputado en Soria pruebas de promoción en otras categorías y el Campeonato territorial juvenil de Castilla y León, superando la cifra de 250 participantes.

Marina Muñoz se ha impuesto con autoridad en el Duatlón de Soria 2026 con un tiempo de 1:04:39, superando a María Tenorio, de Diablillos de Rivas, con un registro de 1:06:11, y a Lucía Gracia, de Stadium Casablanca Mapei, tercera clasificada a dos segundos de la segunda plaza, con 1:06:13.

El cuarto lugar ha sido para Andrea Trigo, del Deportivo Delikia; y Amanda García, de Deporama Triatlón Soriano.

En la prueba femenina se ha cumplido el guion establecido.

La segoviana afincada en Soria, Marina Muñoz, ha puesto su propio ritmo desde la salida demostrando su gran nivel a pie (también trabajado este 2026 con alguna prueba de campo a través) para llegar líder y en solitario a la primera transición con poco más de 15″ sobre el grupo perseguidor.

Sobre los pedales, lejos de que el grupo perseguidor pudiera dar cuenta de esta, Muñoz apretaba con fuerza y aumentada su renta llegando a la T2 con más de un minuto y medio y la carrera totalmente sentenciada.

Así, Muñoz corría sin ninguna amenaza para ganar la prueba de manera autoritaria.

Por detrás quedaba un bonito final al sprint donde finalmente María Tenorio se hacía con la plata y Lucía Gracia con el bronce

En la categoría masculina el triunfo ha sido para Jarno Pousada, con un tiempo de 54:28; seguido por Andrés Hilario, del Triatlón Albacete Res, en 54:32; y Alejandro Pla, de Diablillos de Rivas, en 54:36.

La cuarta plaza era para Roc Bellostas, del Katoa Barcelona; y la quinta para Alfonso Izquierdo, de Deporama Triatlón Soriano.

En la prueba masculina se ha puesto un altísimo ritmo en la carrera a pie desde el pistoletazo de salida.

Era uno de los grandes especialistas como Urko Herrán quien ha tirado del grupo cabecero que corría por debajo de los 3 minutos/km dejando un grupito muy estirado donde iban otros grandes favoritos al triunfo así como varios nombres jóvenes que van dejando cuenta de que ya son deportistas a tener en cuenta desde categorías menores.

Sobre las dos ruedas se hacía un grupo líder superior a la docena de hombres que transcurría sin sorpresas reseñables para plantarse en la T2 junto con todo por decidir.



En el tramo final de carrera a pie se quedaban varios hombres en cabeza que no lograban soltarse entre sí para decidir todo al sprint final donde el gran favorito, el gallego Jarno Pousada, demostraba tener una marcha más para levantar la cinta de meta.