El Burgo de Osma rinde emotivo homenaje a Jarocho en III Jornadas Culturales Taurinas

Domingo, 08 Febrero 2026 14:53

El Burgo de Osma – Ciudad de Osma ha vivido en la tarde de ayer un acontecimiento cultural cargado de emoción y tradición: la celebración de las III Jornadas Culturales Taurinas, en las que se rendía homenaje al torero Roberto Martín Cámara, ‘Jarocho’.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, reunió a un numeroso público en un ambiente de respeto y cercanía, con un profundo interés por el mundo del toro entendido como una manifestación cultural viva y arraigada en nuestra sociedad.

El acto central tuvo lugar en el teatro del Centro Cultural San Agustín, donde Jarocho compartió con los asistentes detalles de su trayectoria profesional, sus experiencias en los ruedos y su visión sobre distintos aspectos de la tauromaquia actual.

Guiado por las preguntas del periodista Santos García, el torero fue desgranando vivencias personales y profesionales, ofreciendo un recorrido cercano y revelador por su vida ligada al mundo del toro.

El homenaje se vio enriquecido por el ambiente íntimo y familiar que caracteriza a estas jornadas, donde las tertulias permiten mostrar el lado más humano del torero y compartir anécdotas y vivencias del mundo del toro que, aunque a menudo permanecen ajenas al gran público, resultan esenciales para comprender la profundidad y la belleza de este arte.

Durante el encuentro también intervino Juan Lamarca, vicepresidente del Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida y expresidente durante más de dos décadas de la conocida “Catedral del toreo”.

Con una dilatada experiencia al frente de más de 400 festejos taurinos, Lamarca formuló preguntas muy cercanas a JAROCHO, aportando reflexiones y matices que permitieron al público conocer aspectos poco visibles de la relación entre el torero y el mundo del toro.

Por su parte, Miguel Ángel, concejal de Cultura, participó en el acto respondiendo a cuestiones planteadas por Santos García en relación con la última feria celebrada en la Villa burgense, además de dirigir varias preguntas a Jarocho, reforzando el carácter participativo y cercano del homenaje.

En unas jornadas en las que el protagonista principal no defraudó, Jarocho destacó por su naturalidad, sencillez y madurez, mostrando un temple sereno al responder a las preguntas de los miembros de la mesa.

Especialmente emotivo fue el momento en que el matador compartió el miedo que sentía antes de cada feria. Unas palabras que despertaron una fuerte empatía en los asistentes, llevando al público a vestirse de luces y vivir el momento.

El toque musical llegó de la mano de la Asociación de Amigos de la Dulzaina de la Villa burgense, cuyos pasodobles taurinos armonizaron el ambiente y acompañaron los momentos más emotivos del acto.

La dulzaina, instrumento tradicional profundamente ligado a la identidad local, aportó un valor simbólico y emocional que enriqueció el homenaje.

Desde la Concejalía de Cultura y Turismo se ha destacado la importancia de impulsar iniciativas culturales de este tipo, que contribuyen a reforzar la identidad local, dinamizar la vida social del municipio y poner en valor tradiciones profundamente arraigadas en la historia y el patrimonio cultural de nuestra tierra. Actos como este permiten acercar al público no solo al torero, sino también a la persona que hay detrás del capote.

El concejal agradeció la excelente acogida de estas III Jornadas Culturales Taurinas, subrayando que la asistencia de público ha superado la de las ediciones anteriores, lo que refuerza la continuidad y consolidación de este evento en el calendario cultural del municipio.

Con el éxito de esta tercera edición, El Burgo de Osma – Ciudad de Osma continúa afianzando sus jornadas taurinas como un espacio de encuentro para aficionados y curiosos de todas las edades, reafirmando el compromiso municipal de ofrecer propuestas culturales que inspiren, eduquen y emocionen.