Domingo, 08 Febrero 2026
Buscar
Muy nuboso
2.6 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Provincia

Provincia | Provincia

AEMET prevé jornada dominicial nubosa y con precipitaciones débiles

AEMET prevé para hoy domingo una jornada nubosa con precipitaciones débiles o localmente moderadas en la provincia.

La cota de nieve se situará entre los 900-1.200 metros.

Las temperaturas se comportarán sin cambios, en ligero ascenso las máximas.

Las heladas serán débiles en cotas altas mientras que el viento soplará del oeste y suroeste moderado, con probabilidad de rachas fuertes.

En Castilla y León, la previsión es de nevadas con acumulados significativos en zonas de montaña, extremo noroccidental y mesetas orientales, en la primera mitad del día.

No se descartan rachas muy fuertes en cotas altas.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Provincia

Id propio: 96414

Id del padre: 112

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia