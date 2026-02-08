AEMET prevé jornada dominicial nubosa y con precipitaciones débiles

Domingo, 08 Febrero 2026 09:25

AEMET prevé para hoy domingo una jornada nubosa con precipitaciones débiles o localmente moderadas en la provincia.

La cota de nieve se situará entre los 900-1.200 metros.

Las temperaturas se comportarán sin cambios, en ligero ascenso las máximas.

Las heladas serán débiles en cotas altas mientras que el viento soplará del oeste y suroeste moderado, con probabilidad de rachas fuertes.

En Castilla y León, la previsión es de nevadas con acumulados significativos en zonas de montaña, extremo noroccidental y mesetas orientales, en la primera mitad del día.

No se descartan rachas muy fuertes en cotas altas.