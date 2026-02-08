La Cuerda del Pozo supera el 86 por ciento de su capacidad y alivia sus reservas

Domingo, 08 Febrero 2026 09:18

La CHD ha subido el desembalse de aguas del embalse Cuerda del Pozo se encuentra este domingo al 86,5 por ciento de su capacidad, tras el tren de borrascas que ha obligado a aliviar sus reservas.

El embalse, según ha recogido la CHD, ha entrado en nivel amarillo en la salida de aguas.

La capacidad del embalse es de 248,8 hectómetros cúbicos y tiene actualmente 215,1 hectómetros cúbicos, el 86,5 por ciento de su capacidad total.

El anterior anterior por estas fechas estaba al 67 por ciento de su capacidad.

En la cuenca alta del Duero se han recogido 78,5 litros por metro cuadrado.

La precipitación en el actual año hidrológico, que comenzó en octubre, se eleva a 359,6 litros por metro cuadrado.

En la sierra de Urbión, por encima de los 2.000 metros, hay mucha nieve acumulada, por encima del metro.