Los "capitanes" protagonizan las fiestas de invierno en Cabrejas del Pinar

Sábado, 07 Febrero 2026 08:52

Cabrejas del Pinar disfruta este fin de semana de sus fiestas de invierno, la de las Candelas y San Blas, donde el protagonismo corre de la mano de los “capitanes”.

El programa ha comenzado en la noche de ayer viernes, durante una emotiva ceremonia de entrega de la bandera y la pica por parte de los capitanes salientes a los capitanes entrantes que este año son Carlos Golvano, Álvaro Ibáñez, María González, Alicia Alonso, Julia Ramos, María Pinilla y las hermanas Marta y Alejandra Lozano.

Esta tradición de origen incierto ha conseguido involucrar a jóvenes y mayores en la celebración de las fiestas invernales mediante estos cargos.

La ceremonia del viernes ha culminado con una ofrenda de flores a la virgen y la posterior cena de hermandad en los salones del Ayuntamiento.

La jornada de este sábado se abrirá con la misa y procesión de las Candelas en la iglesia parroquial a partir de la una de la tarde.

Ya por la noche, el Ayuntamiento acogerá una nueva cena de hermandad a las 22:00 horas a la que para asistir se deben comprar tikets previamente. Además, de nuevo la discomóvil 'Festisoria' cerrará la jornada con un baile en el interior del Ayuntamiento.

El domingo 8 de febrero acaba el programa, con uno de los actos más llamativos: el ondeo de la bandera frente a la Virgen.

Se trata de una muestra de respeto que se realiza frente a la ermita de Santa Ana durante una procesión que se interrumpe para la celebración de la misa y que tras su finalización regresa a la iglesia parroquial donde tiene lugar el colofón final de la fiesta con la subasta de los roscos -o rollos- entregados por los capitanes entrantes y salientes por los que se los vecinos pujan para hacerse con el dulce recuerdo.

“En Cabrejas del Pinar, las fiestas se sostienen con gestos antiguos. Los Capitanes toman la pica y la bandera… y llegan con los rollos en las manos, como manda la tradición. Roscas bendecidas, dulces y adornadas, ofrecidas a la Virgen y al Niño. No son solo un postre: son ofrenda, compromiso y respeto a lo que viene de lejos. Los rollos se entregan, se bendicen y se subastan. La capitanía se renueva. El pueblo se reúne alrededor del fuego. Porque mientras haya capitanes que ofrezcan rollos… las Candelas seguirán vivas”, ha resumido el Ayuntamiento cabrejano.

El nombre de capitanes se debe a que son los encargados de defender el pueblo y el pinar durante el año. Portan una bandera blanca y azul y la “pica” como símbolo de capitania.

Estas insignias pasan de los capitanes viejos a los nuevos en la víspera de la Candería, en una ofrenda de los “rollos” a la Virgen y la bendición de las velas.

También son los encargados de portar la Virgen durante la procesión de la Candelaria y la del “Encuentro” de la Virgen con San Blas en Santa Ana, allí uno de los capitanes es el encargado de ondear la bandera

En la tradición antiguamente se entraba como “vecino” una vez casado y para poder optar a cobrar la “corta” era obligatorio “dar las Candelas”,

Eran un total de ocho matrimonios, cuatro como capitanes entrantes o nuevos que junto con los cuatro del año anterior eran los protagonistas de las fiestas.

Con los años eso ha ido evolucionando aceptando a que las den los solteros y todo el que quiera para poder seguir con la tradición.