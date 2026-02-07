Sábado, 07 Febrero 2026
El Valle

Provincia | El Valle

Tera organiza su segundo mercadillo de segunda mano

Tera celebra este domingo su segundo mercadillo, tras el éxito del organizado el pasado otoño.

El domingo 8 de febrero, desde las 11'00 a 14'30 horas, se podrá comprar ropa, libros, bicicletas, juguetes y más, todo ello de segunda ocasión.

Además se ha organizado una rifa, a un euro el número. Todo lo recaudado será para "vales" de 20 euros para comprar en el mercadillo. Solo hay 200 números.

El sorteo será a las 11'30 horas.

Además el bar El balcón de Tera ofrecerá pinchos, muy ricos,  a 1 euro.

