Tera organiza su segundo mercadillo de segunda mano

Sábado, 07 Febrero 2026 08:34

Tera celebra este domingo su segundo mercadillo, tras el éxito del organizado el pasado otoño.

El domingo 8 de febrero, desde las 11'00 a 14'30 horas, se podrá comprar ropa, libros, bicicletas, juguetes y más, todo ello de segunda ocasión.

Además se ha organizado una rifa, a un euro el número. Todo lo recaudado será para "vales" de 20 euros para comprar en el mercadillo. Solo hay 200 números.

El sorteo será a las 11'30 horas.

Además el bar El balcón de Tera ofrecerá pinchos, muy ricos, a 1 euro.