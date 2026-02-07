El Ministerio de Cultura presenta en Soria libro sobre intervención en murallas de Rello

Sábado, 07 Febrero 2026 10:13

La presentación del libro ‘El castillo y las murallas de Rello (Soria). Historia, construcción, poliorcética y consolidación’ se celebrará el próximo 10 de febrero, a las 19:30 horas, en el salón Gerardo Diego del Casino Amistad-Numacia, de Soria.

En el acto intervendrán Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes; Fernando Sáez Lara, subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE); e Ignacio Javier Gil Crespo, coautor del libro.

Durante la presentación se darán a conocer los resultados de una intervención de alto valor patrimonial que pone el foco en un modelo de conservación sostenible, participativa e integradora.

La monografía sitúa el conjunto fortificado de Rello como una referencia en la arquitectura defensiva española por su valor histórico, paisajístico y patrimonial. El volumen analiza su evolución, sus sistemas constructivos y su función militar.

También aborda la poliorcética, disciplina que estudia las técnicas de ataque y defensa de fortificaciones, y ofrece una lectura completa del enclave desde una perspectiva histórica y técnica.

El libro tiene su origen en la actuación de emergencia promovida por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), organismo del Ministerio de Cultura especializado en la protección y conservación del patrimonio. Esa intervención, ejecutada entre 2021 y 2022, permitió asegurar la estabilidad de varios tramos de muralla y abrir una nueva etapa de estudio sobre el recinto amurallado.

La publicación presenta un trabajo interdisciplinar con aportaciones de especialistas en historia, arqueología, arquitectura, etnografía y geología. Este enfoque integra análisis técnicos y datos históricos interesantes, y ofrece una base sólida para futuras actuaciones de conservación, investigación y difusión pública.