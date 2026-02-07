Sábado, 07 Febrero 2026
El campeonato social del CES se celebrará el 15 de febrero en Santa Inés

El Centro Excursionista Soriano (CES) organizará su campeonato social el próximo 15 de febrero en el punto de nieve de Santa Inés.

Para participar, es necesario inscribirse en la sede del club (c/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo)  el viernes 13 de febrero, de 17.00 horas a 19.00 horas, y el sábado 14, de febrero de 10.00 horas a 12.00 horas.

El coste de la inscripción será de 10 euros que permitirá esquiar el resto del día en Santa Inés.      .

