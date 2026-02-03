Cortés vuelve a imponerse a Camarero en otra final numantina del regional de 5 Quillas

El billar soriano volvió a ser protagonista en el Campeonato de Castilla y León de Billar 5 Quillas, celebrado en Valladolid, con una nueva final de claro acento numantino.

Por tercera edición consecutiva, el triunfo fue para el soriano Carlos Cortés, que se impuso por un ajustado 3-2 al burgalés Pedro Camarero, jugador que defiende desde hace años los colores del Círculo Amistad Numancia de Billar.

Ambos finalistas tuvieron un camino exigente hasta el duelo decisivo, ya que en semifinales superaron con autoridad a los principales representantes locales.

Cortés derrotó por 3-0 a Javier Merino, actual campeón de España, mientras que Camarero hizo lo propio, también por 3-0, ante José Ignacio Merino, excampeón nacional y cuarto del ranking español. Un cuarteto de máximo nivel que volverá a coincidir a final de mes en Alcobendas, donde disputarán el XX Campeonato de España.

La representación soriana se completó con la destacada actuación de Fausto Hernández, que logró clasificarse para los cuartos de final del campeonato regional. Por su parte, Jesús Pérez y Gennaro Dambra no pudieron superar la fase previa y finalizaron la competición en las posiciones 11ª y 14ª, respectivamente.

Con este nuevo título, Carlos Cortés consolida su dominio en el ámbito autonómico y refuerza el excelente momento del billar soriano en las competiciones oficiales.

Todos los partidos pueden visualizarse en el siguiente enlace